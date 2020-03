Zweite Spielabsage in Folge für die HSG Wesel

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel legen auch an diesem Wochenende eine Pause ein. Nachdem das Team aufgrund des Risikos in Sachen Coronavirus selbst die Partie letzten Sonntag in Lürrip abgesagt hatte, tritt DJK Adler Königshof II aus dem gleichen Grund am Samstag nicht in der Halle Nord an. „Die hatten um eine Verlegung gebeten“, sagt HSG-Geschäftsführer Michael Hillig. Wie mit der eigenen Partie nächsten Sonntag in St. Tönis verfahren werde, da gibt Hillig keine Prognose ab.

Der Weseler Geschäftsführer erklärt die Spielabsage des Gegners als deren gutes Recht, auch wenn beim Coronavirus weder ein bestätigter Fall noch ein Verdachtsmoment bei den beteiligten Mannschaften besteht. „Aber das ist ja letztlich immer ein sehr subjektives Empfinden“, meint Michael Hillig in Sachen Risikoeinschätzung.

Doch was wird mit der Saison, wenn bei der Menge der ausgefallenen Partien keine Termine mehr gefunden werden können? „Wenn dieser Fall eintritt, werden wir die Saison kappen“, sagt Hans-Bert Schäfer, als Frauenwart Mitglied der Technischen Kommission des Handball-Verbandes Niederrhein. Heißt im Klartext: „Wir werden einen Spieltag festlegen, an dem die Tabelle halbwegs gerade war.“ Diese wird dann zur Abschlusstabelle erklärt, anhand der auch Auf- und Abstiege entschieden werden.