Zwei Feldspieler mehr

In die Rückserie gehen die Blau-Weißen mit 21 Feldspielern und zwei Torhütern und damit zwei Akteuren mehr als in die Hinserie. Den Kader-Abgängen Daniel Meyering und Selcuk Özdas stehen die Rückkehrer Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern) und Mohamed Salman (Westfalia Gemen) sowie die Neuzugänge Marvin Uebbing (SV Krechting) und Resul Vila (zuletzt RWS Lohberg) gegenüber. „Den Kader zu vergrößern war notwendig. Zeitweise war es durch Verletzungen doch sehr eng“, so BWD-Trainer Dirk Juch.