Zur Person

Im Nachwuchsbereich war die erste Station von Harald Katemann BW Wertherbruch. Danach folgten der 1. FC Bocholt, SC 26 Bocholt sowie erneut der 1. FC Bocholt. Nationale Bekanntheit erreichte der heute 47- Jährige durch seine Zeit bei Fortuna Düsseldorf (1994 bis 1999). In der 1. und 2. Bundesliga brachte es Harald Katemann auf 124 Einsätze (7 Tore) und stach besonders mit seinen Einwürfen hervor. Austria Lustenau in Österreich sowie erneut der 1. FC Bocholt waren die weiteren Stationen. Als Spielertrainer arbeitete er ab 2006 zwei Jahre beim damaligen Bezirksligisten Fortuna Elten, es schlossen sich vier Jahre beim SC 26 Bocholt (A-Liga, Bezirksliga) an. Zuletzt trainierte Katemann fünfeinhalb Jahre bis Oktober 2017 den westfälischen Klub Viktoria Heiden (Westfalenliga, Landesliga).