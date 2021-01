Westduell von BW Dingden gegen Bonn ist neu angesetzt

Marinus Wouterse und die Volleyballerinnen von BW Dingden kennen nun bis auf zwei Ausnahmen alle noch ausstehenden Spieltermine in dieser Saison.

Hamminkeln. Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden kennen bis auf zwei Ausnahmen nun alle Termine, wenn es keine Corona-Stopps mehr gibt.

Zwei Nachholspiele der Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden sind noch nicht terminiert, alle anderen ausgefallenen Spiele nun aber neu angesetzt. Als letztes folgte die Heimpartie gegen den Neuling SSF Fortuna Bonn, die ursprünglich für diesen Samstag geplant war, aber aufgrund der Saisonunterbrechung durch die Volleyball-Bundesliga (VBL) bis einschließlich 10. Januar abgesetzt wurde. Das Westduell steigt jetzt am 3. April (19.30 Uhr).

Noch keine neuen Termine haben das Gastspiel beim VfL Oythe sowie die Heimbegegnung gegen den souveränen Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen. Das im November abgesagte Berlin-Wochenende ist dagegen ebenfalls neu terminiert: Am 21. März soll die Partie bei VCO Berlin über die Bühne gebracht werden, einen Tag später dann der Auftritt bei BBSC Berlin erfolgen. Nach jetzigem Stand steigen die Blau-Weißen am 16. Januar (18.30 Uhr) als Gast des RC Sorpesee wieder in die Saison ein, das nächste Heimspiel gegen SCU Emlichheim ist eine Woche später um 19.30 Uhr geplant.