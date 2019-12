Am Niederrhein. Das Team von Adolf Grill will in Ringenberg alles abrufen. Aufsteiger Schermbeck II nimmt indes den Durchmarsch in die Bezirksliga ins Visier.

Der HSC Berg lässt sich die Lust aufs Derby trotz einer enttäuschenden Hinrunde nicht nehmen. Auch der SV Bislich will im Heimspiel gegen den SV Rees weiter an einer Kehrtwende arbeiten. Die Spiele der Fußball-Kreisliga A:

SV Ringenberg - HSC Berg

Die Entwicklung der beiden Aufsteiger vor dem Samstag-Spiel (14.30 Uhr) könnte unterschiedlicher kaum sein: Während der SV Ringenberg mit nur sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Haldern Platz sechs belegt, konnte der HSC Berg in 16 Anläufen nur zwei Zähler sammeln.

Lokalsport Nächste Runde dreigeteilt Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist dreigeteilt. Am kommenden Mittwoch (11. Dezember) erwartet beispielsweise der SV Brünen die Elf des GSV Suderwick. Einen Tag später sind in ihren Heimspielen die Teams von BW Wertherbruch (gegen DJK Barlo) und HSC Berg (gegen Westfalia Anholt) gefordert. Ihr Fußballjahr beschließen am Sonntag der SV Bislich (bei Olympia Bocholt) und SV Ringenberg (bei TuB Mussum).

Trotzdem blickt Ringenbergs Trainer Dennis Reddmann vor allem nach unten. „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.“ Ein Selbstläufer werde die Partie gegen das Tabellenschlusslicht nicht, warnt Reddmann. „Die Spiele gegen den HSC Berg waren immer eng“, erinnert der Coach unter anderem an das knappe 1:0 in der Hinrunde.

Beim HSC Berg hat man die Hoffnung auf den Liga-Verbleib mit 16 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bereits aufgegeben. „Das ist aussichtslos“, räumt HSC-Trainer Adolf Grill ein. Trotzdem will sein Team gegen Ringenberg nochmal alles abrufen. „Wir werden voll motiviert dahin fahren. Das ist unser Lokalderby. Da sind alle heiß drauf.“

DJK Lowick II - SV Brünen

In Brünen fällt die Hinrundenbilanz eher mäßig aus. „Mit dem Potenzial, das wir haben, ist die Punkteausbeute zu wenig“, sagt Trainer Aycin Özbek. Mit 18 Zählern belegen die Gäste vor dem Spiel in Lowick (Sonntag, 15 Uhr) den 15. Platz. „Das ist eine ganz gefährliche Zone, die wir schnellstmöglich verlassen wollen“, so Özbek. Der kommende Gegner sei definitiv schlagbar. „Wir haben Lowick bei uns zu Hause an die Wand gespielt, aber trotzdem hieß es nur 2:2“, erinnert sich Özbek an die schwache Chancenauswertung.



SV Bislich - SV Rees

Beim SV Bislich ist die Stimmung trotz der drei Niederlagen in Folge weiterhin gut. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zu diesem Zeitpunkt neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben, hätte ich das unterschrieben“, sagt Steffen Herden. Der Trainer des SV Bislich rechnet am Sonntag (15 Uhr) mit einer harten Aufgabe. „Ich denke, Rees wird nicht da unten bleiben. Die haben sehr viel Potenzial.“

Zwar habe sein Team das Hinspiel mit 1:0 gewonnen, „aber da hat auch Meriton Arifi gefehlt“, warnt Herden vor dem Mittelfeldspieler des SV Rees. Arifi und Stürmer Ali El-Abbas seien „brandgefährlich“. „Die müssen wir in den Griff bekommen.“

SV Schermeck II - SV Altendorf

Im Kreis Recklinghausen steht der SV Schermbeck II im Heimspiel gegen den SV Altendorf-Ulfkotte (Sonntag, 12.45 Uhr) vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. „Wir haben Altendorf in der Hinrunde mit 8:1 geschlagen und wollen auch das Rückspiel gewinnen“, so Trainer Sleiman Salha, der im Falle eines Dreiers bereits den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga anpeilt. „Dann starten wir mit dem Ziel in die Rückrunde, Meister zu werden.“ Schließlich habe sein junges Team schon mehrfach bewiesen, dass es an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann.

TuS Gahlen - TuS Sinsen II

Auch der TuS Gahlen rechnet sich noch Chancen auf den Aufstieg aus. „Wir haben uns vorgenommen, so lange wie möglich oben zu stehen – und das machen wir bislang hervorragend“, so Trainer Thomas Grefen vor der Partie gegen Sinsen II (Sonntag, 14.30 Uhr). Das 1:1 im Hinspiel sei wenig aussagekräftig. „Sinsen hatte damals fünf bis sechs Mann aus dem Westfalenliga-Kader dabei und bei uns haben acht Akteure gefehlt.“ Diesmal seien wieder alle Stammkräfte an Bord. „Und auch Sinsens Erste wird am Sonntag nicht so viele Spieler abgeben können“, erwartet Grefen einen schlagbaren Gegner.