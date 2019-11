Vorschau: BW Wertherbruch will seine Serie im Derby ausbauen

Am Niederrhein. BW Wertherbruch reist am Sonntag zum in einer kleinen Krise befindlichen SV Ringenberg. SV Bislich spielt in Millingen, HSC Berg beim SV Spellen.

Derbyzeit am letzten Hinrunden-Spieltag in der A-Liga: Die Kreisliga-Kicker von BW Wertherbruch reisen am Sonntag (14.30 Uhr) zum SV Ringenberg und wollen unbedingt Punkte mitbringen, um die bislang so erfolgreiche Saison mit 28 Zählern nach 16 Spielen fortzusetzen. Das Team von Trainer Rene Olejniczak ist seit fünf Partien ungeschlagen und möchte es auch in den abschließenden drei Begegnungen dieses Jahres bleiben.

„Wenn man eine Serie hat, möchte man die so lange wie möglich fortsetzen”, so der blau-weiße Coach. „Wir haben zwar bislang deutlich mehr erreicht als erwartet, aber wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern, und dazu müssen wir noch ein bisschen was tun.”

Beim Derby-Kontrahenten SV Ringenberg ist der Schwung des Aufstiegs ein wenig abhanden gekommen. Nach überragendem Saisonstart hagelte es zuletzt vier Niederlagen in Folge: drei Mal in der Liga und einmal im Kreispokal. „Insofern hat uns die kleine Pause sicher gut getan, weil nun viele Verletzte wieder zurückgekehrt sind”, sagt Dennis Reddmann, Trainer der Ringenberger. Von einer Krise aber will er nichts wissen. „Wenn, dann ist das eine Krise auf hohem Niveau.”

Dennoch weiß auch er, dass es ratsam wäre, endlich mal wieder zu punkten. „Schon allein deshalb, weil das Spiel gegen Wertherbruch ein Derby ist”, so Reddmann. „Und weil wir eine richtig gute Hinrunde nicht mit einer Heimniederlage beenden wollen.“

SV Bislich hofft auf Erfolgserlebnis

Vor einem anspruchsvollen Auswärtsspiel steht der SV Bislich, der am Sonntag (14.15 Uhr) bei Fortuna Millingen antreten muss. Um die Schwere der Aufgabe weiß auch Trainer Steffen Herden, der nach zwei Niederlagen in Folge nur zu gern den Trend umkehren würde. „Wir müssen allmählich wieder die Kurve kriegen, wenn wir in der Tabelle nicht abrutschen wollen”, sagt der Coach des SVB. „Die Chance ist auch in Millingen da, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit in Barlo vor rund zwei Wochen“, fügt Steffen Herden hinzu.

Beim SV Brünen wäre man sehr froh, die Hinrunde mit einem Sieg abschließen zu können. Das Team von Trainer Aycin Özbek steckt noch immer im Abstiegskampf und empfängt am Sonntag (15 Uhr) mit dem SV Rees einen Gegner, dem es kaum besser geht. Zudem muss der SV Brünen nach zuvor sieben Punkten aus drei Spielen noch die happige 1:5-Niederlage beim Tabellenführer SV Haldern verdauen. „Man kann da verlieren, aber die Jungs brennen auf Wiedergutmachung”, so der Trainer des SVB. „Vor allem gegen die direkte Konkurrenz müssen wir punkten. Insofern ist das Match gegen Rees für uns ein Sechs-Punkte-Spiel.”

HSC Berg erneut in der Außenseiterrolle

Noch immer wartet der HSC Berg auf den ersten Saisonsieg. Mit lediglich zwei Unentschieden aus 16 Begegnungen fällt die Bilanz nicht nur aus Sicht von Trainer Adolf Grill dürftig aus. Zum Abschluss der Hinrunde tritt das Tabellenschlusslicht am Sonntag beim SV Spellen an (15 Uhr) und gilt auch hier im Kampf um die drei Punkte als Außenseiter. „Wir rechnen uns nur geringe Chancen aus”, sagt Adolf Grill. „Wir wollen aber als Aufsteiger allmählich A-Liga-Niveau erreichen und vernünftig spielen.”

Seit drei Spielen ist der SV Schermbeck II im Kreis Recklinghausen ohne Sieg und holte aus den zurückliegenden Begegnungen gerade mal einen Punkt. „Wir mussten immer wieder Spieler an die Erste abgeben, so dass uns letztlich fünf bis sechs Punkte fehlen”, sagt Trainer Sleiman Salha. „Das hat nicht nur unseren Spiel-, sondern auch unseren Trainingsrhythmus gestört.” Und ausgerechnet in dieser Phase steht zum Rückrundenauftakt der Kreisliga A am Sonntag (14.30 Uhr) das schwere Auswärtsspiel beim TSV Raesfeld an. Dass der Schermbecker Coach vor der Partie gegen den Tabellenzweiten dennoch vor Optimismus strotzt, liegt daran, dass er endlich wieder fast alle Spieler zur Verfügung hat. „Meine Jungs brennen auf das Spiel, das hat die Trainingswoche eindrucksvoll gezeigt”, sagt er. „Wir wollen unbedingt gewinnen und so den Kontakt zur Spitze halten.”

Unbedingt auf Sieg spielen werden auch die Akteure des TuS Gahlen, um den souveränen Tabellenführer VfL Ramsdorf nicht zu weit davonziehen zu lassen. Bei aktuell sieben Punkten Rückstand kann sich das Team von Trainer Thomas Grefen am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Lembeck keinen Ausrutscher erlauben, will der Absteiger die vage Chance auf den direkten Wiederaufstieg wahren. Allerdings erwartet den TuS ein unangenehmer Gegner, der zuletzt durch gute Ergebnisse überzeugte. „Das wird zweifelsohne ein schweres Auswärtsspiel”, so Grefen, der auf Marco Maralli (privat verhindert) und Marek Svetkovic (Weisheitszahn-OP) verzichten muss. „Auch wenn der Aufstieg in diesem Umbruchsjahr für uns kein Muss ist, wollen wir so lange wie möglich oben dranbleiben.”