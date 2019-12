Volker Klaczynski vom TV Mehrhoog wurde im Doppel in Aachen Westdeutscher Vizemeister der Herren 60.

Am Niederrhein. Doppel-Erfolg für den Routinier des TV Mehrhoog bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren in Aachen.

Volker Klaczynski wird Westdeutscher Vizemeister

Volker Klaczynski hat mit dem TV Mehrhoog II in der Tischtennis-Bezirksklasse eine starke Hinrunde abgeliefert. Als Fünfter betrachten die Rot-Weißen den Abstiegskampf bislang aus der Ferne. Sein persönlicher Jahresabschluss ist dem Routinier ebenfalls geglückt. Bei den Westdeutschen Meisterschaften der Senioren in Aachen-Laurensberg wurde Klaczynski Vizemeister im Doppel der Herren 60. Mit Bernd Otto (TTC Arsbeck) setzte er sich zunächst gegen Arnold Marzecki (TTG Menden)/Peter Lattek (TTG Netphen) in drei Sätzen durch. Nach weiteren Erfolgen über Reiner Rohlje (TTC Schwalbe Bergneustadt)/Engelbert Karmainski (GW Elsdorf) und Karl Metten (TV Boisheim)/Ulrich Watermann (TuS Bexterhagen) kam es im Finale zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Wie schon bei der Bezirksmeisterschaften warteten Edgar Höhn (Mettmann-Sport)/Claus-Jürgen Erdmann (ATV Wuppertal), die erneut die Oberhand behielten, diesmal mit 12:10, 11:6, 11:8.

Im Einzel landete Volker Klaczynski auf dem geteilten fünften Platz. In der Gruppenphase hielt er Jörg Leyers (DJK TuS Stenern) und Peter Lattek (TTG Netphen) auf Distanz. Im Achtelfinale setzte sich der Mehrhooger gegen Jürgen Neumann (TSSV Bottrop) nach einem 0:2-Satzrückstand durch. Das Aus ereilte ihn danach in vier Sätzen gegen Engelbert Karmainski (GW Elsdorf). Hoffnung auf DM-Teilnahme Durch das gute Abschneiden darf sich Volker Klaczynski Chancen auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaften der Senioren ausrechnen. Diese finden vom 1. bis 5. Mai 2020 in Dillingen an der Donau statt. Bei den Senioren 40 sicherte sich Wolfgang Gerth durch Erfolge über Dirk Wonsak (Schalke 04), Maik Lehwald (BW Geldern-Veert) und Ralf Janssen (TTC Mödrath) den Sieg in seiner Vorrundengruppe. Im Achtelfinale musste sich der Spitzenspieler des Landesliga-Spitzenreiters GW Flüren nach einem packenden Duell Thomas Otto (TTG Langenfeld) geschlagen geben. Die Doppelkonkurrenz bestritt Gerth mit Michael Volkmann (TuS 08 Rheinberg). Nach einem Vier-Satz-Sieg gegen Nasim Akar (TTF Kreuzau)/Roger Albrecht (TTC Jülich) zog das Duo im Viertelfinale gegen die späteren Vizemeister Christian Wipper (BW Brühl-Vochem)/Andreas Bolda (TuS Wickrath) haarscharf den Kürzeren. Erstmals Altersklasse 85 Tristan Bugdoll (SV Schermbeck) kämpfte sich bei den Senioren 80 bis ins Achtelfinale. Dort unterlag er Karl-Heinz Dum (TTF Bad Honnef) in drei Sätzen. Im Doppel musste er sich mit Helmut Freitag (BTB Beyenburg) im Viertelfinale gegen Dum/Manfred Brocker (TTV DJK Altenessen) geschlagen geben. Im nächsten Jahr gibt es erstmals die Altersklasse 85, in der Tristan Bugdoll dann startberechtigt ist. Margret Tepper (Weseler TV) blieb in der Einzelkonkurrenz der Seniorinnen 80 ein Erfolg verwehrt. Im Doppel der Seniorinnen 70 - die Altersklasse 80 kam nicht zustande - startete sie an der Seite von Ruth Schneider (SG Steele) mit einem souveränen Sieg. Zum Halbfinale gegen Renate Metge (TTC Rödinghausen)/Marianne Blasberg (FTV Düsseldorf) konnten Tepper/Schneider nicht antreten, sodass für sie am Ende der dritte Platz zu Buche stand.