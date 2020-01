Viktoria Wesel wiederholt Sensationssieg aus dem Vorjahr

Als in der Rundsporthalle nach dem Endspiel der Fußball-Stadtmeisterschaften die Schlusssirene ertönt, steht Marvin Prietzel längst auf der Bande und reißt mit einer Hand am neben ihm stehenden Torpfosten. Sekunden lang geht das so. Das Aluminium-Gehäuse wankt bedenklich – aber es hält stand. Nach dem erfolgreichen Materialtest jubelt er ausgelassen mit seinen Teamkollegen. Das etwas martialisch anmutende Schauspiel war Ausdruck der Freude des Spielers von Viktoria Wesel. Sein in der Kreisliga B kickendes Team hatte es gerade geschafft, den überraschenden Titelgewinn aus dem letzten Jahr zu wiederholen.

„Damit habe ich nicht gerechnet. Unser Ziel war es, die Vorrunde zu überstehen. Jetzt wieder ganz oben zu sein, ist eine Riesensache“, freute sich der überwältigte Viktoria-Coach Daniel Berge, der anfügte: „Das werden wir heute Abend noch ordentlich feiern.“ Wie bei den letzten Titelkämpfen in der Halle setzte sich die Viktoria im Finale gegen den PSV Lackhausen, der diesmal allerdings mit dem Reserve-Team antrat, durch. Der Titelverteidiger zeigte einmal mehr große Leidenschaft und behielt im Endspiel mit 2:1 die Oberhand.

Schlechteste PSV-Leistung im Finale

„Wir haben ein gutes Turnier gespielt, im Finale jedoch unsere schlechteste Leistung gezeigt. Das ist etwas ärgerlich“, sagte PSV II-Coach Stefan Terhorst, der mit seinem Team den personell gebeutelten Landesligisten vertrat. Dass dessen Trainer Björn Assfelder im Vorfeld den Titel von seinem Vertreter erwartet hatte, war für Terhorst kein Problem: „Wir beim PSV sprechen unsere Ziele eben offen aus. Wir waren auch die fußballerisch beste Mannschaft, haben es gegen Viktoria aber eben nicht gut gemacht.“

Manuel Werdelmann hält Sieg fest

Im Duell der B-Liga-Rivalen – in der Gruppenphase hatte der PSV sich noch deutlich mit 4:0 durchgesetzt – ging die Viktoria bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Front. Niklas Möller traf aus der zweiten Reihe. Die Antwort des PSV II folgte postwendend. Marius Zimmermann stellte im folgenden Angriff auf 1:1. Nach acht Minuten setzte Viktoria-Akteur Marvin Prietzel den Ball völlig freistehend über das Tor. Besser machte es sein Teamkollege Elie Komavo beim 2:1 drei Minuten später. Es sollte der Siegtreffer sein. Dass der PSV II nicht erneut zum Ausgleich kam, lag vor allem an Viktoria-Keeper Manuel Werdelmann, der teilweise spektakuläre Paraden zeigte.

PSV lässt sich von Emotionen anstecken

Das Übrige leisteten die lautstarken Viktoria-Anhänger auf der Tribüne, die jede gelungene Aktion ausgiebig bejubelten. „Die Halle ist natürlich für die Viktoria. Wir haben uns von dem emotionalen Spiel anstecken lassen“, sagte Stefan Terhorst. Sein Gegenüber war stolz auf den Auftritt seiner Schützlinge. „Wir haben großartig gekämpft und daher auch verdient gewonnen. Wir wollten den Titel mehr als der PSV“, meinte Daniel Berge.

SV Bislich verliert Halbfinale vom Punkt aus

Der spätere Sieger hatte sich im Halbfinale gegen den klassenhöheren SV Bislich im Neunmeterschießen durchgesetzt. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1. Florian Peschen hatte für die Viktoria getroffen, Kai Sprenger für den SV Bislich. Vom Punkt scheiterten bei den Bislichern dann Felix Gerwers und Nils Pagojus am starken Manuel Werdelmann. „Die Viktoria hatte den besten Keeper im gesamten Turnier. Das war ein großer Faktor. Der Titelgewinn war verdient“, stellte Bislichs Trainer Steffen Herden fest. Er war froh, dass sich keiner seiner Akteure verletzt hat. „Damit ist das Thema für mich abgehakt“, fügte der SVB-Übungsleiter hinzu.

Im zweiten Halbfinale zwischen dem PSV II und Wesel Anadolu Spor waren die Kräfteverhältnisse deutlicher verteilt. Der spätere Zweite ließ dem C-Ligisten beim 4:0 keine Chance. Sebastian Görg, Fabian Eisfeld (2) und Marius Zimmermann trafen für den PSV.

Im Spiel um den dritten Platz zwischen dem SV Bislich und Wesel Anadolu Spor stand es nach regulärer Spielzeit 3:3. Im Neunmeterschießen behielt der A-Ligist und Ausrichter mit 4:2 die Oberhand.

Der SV Büderich, Weseler SV, SV Ginderich und GW Flüren schieden allesamt bereits nach den Begegnungen in der Vorrunde aus.