Verbandsliga: Zwei Youngster schließen sich der HSG Wesel an

Zum dritten Mal in Folge müssen die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel in fremder Halle antreten. Grund dafür ist das Nachholspiel am vergangenen Wochenende bei der Zweitvertretung der DJK Adler Königshof (26:24). Beim schweren Auswärtsgang zum TV Kapellen am Sonntagmittag (11.15 Uhr) will das Team von Trainer Jan Mittelsdorf diesen Schwung unbedingt mitnehmen und weitere Punkte sammeln, um sich im oberen Mittelfeld der Tabelle festzusetzen.

Die Aufgabe ist allerdings ambitioniert. „Wir wollen in Kapellen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen”, so der Coach der HSG im Vorfeld der Partie. „Wir liegen derzeit voll in einem Aufwärtstrend, weshalb wir mit breiter Brust in diese Begegnung gehen werden.

HSG-Trainer Mittelsdorf warnt vor Kapellen

Das sollten sie auch, denn im anstehenden Meisterschaftsspiel wird die HSG sicher härter gefordert sein als zuletzt in Königshof. Zwar liegt der TVK in der Tabelle gegenwärtig nur einen Platz und zwei Zähler vor den Weselern, doch hat Mittelsdorf beim Gegner ein hohes spielerisches Potenzial und große individuelle Stärke ausgemacht.

„Das ist ein gefestigtes Team mit einigen Oberliga-erfahrenen Spielern”, sagt der Trainer. „Kapellen spielt einen deutlich schnelleren Ball als unser letzter Gegner und kommt mit sehr viel mehr Tempo in den Aktionen.” Darüber hinaus verweist er auf zwei weitere Aspekte: Die Gastgeber sind von nahezu jeder Position torgefährlich und können sich zudem auf einen begeisterungsfähigen Anhang verlassen. „Wir haben uns in Kapellen immer schwer getan”, so Mittelsdorf. „Das wird sicher keine angenehme Reise.”

Kreisläufer Tobias Herrmann fällt aus

Umgekehrt gilt aber auch, dass die Gäste nichts zu verschenken haben. Die HSG reist fast komplett an. Lediglich Kreisläufer Tobias Herrmann steht aus privaten Gründen erst wieder im neuen Jahr zur Verfügung stehen. Doch auf seiner Position böte sich als Alternative Christoph Heffels an. Der Mann aus der zweiten Mannschaft half schon in Königshof aus und wurde dort mit sieben Toren zum Matchwinner.

Gut möglich, dass Mittelsdorf den Ersatzmann erneut in den Kader berufen wird. „Diesbezüglich ist die letzte Entscheidung noch nicht getroffen”, sagt der Coach. „Ungeachtet dieser Personalie wissen wir, was wir können und werden diese schwere Aufgabe mit entsprechendem Selbstbewusstsein angehen.”

Nach der kurzen Winterpause erhält die HSG zwei Verstärkungen. Die noch A-Jugendlichen Daniel Hojan (Linksaußen) und Jonas Kulinski (Mitte) wechseln vom Landesligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade II in die Hansestadt.