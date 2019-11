TuS Drevenack muss Pokalcoup teuer bezahlen

Hünxe. Mit dem 3:2-Erfolg im Kreispokal gegen A-Liga-Primus SV Haldern sorgte die TuS Drevenack für eine Überraschung. Doch die Freude ist getrübt.

So recht konnte sich Drevenacks Trainer Michael Skaletz nach dem 3:2 (2:2, 0:1)-Überraschungserfolg nach Verlängerung der TuS in Runde 2 des Fußball-Kreispokals gegen A-Liga-Spitzenreiter SV Haldern nicht freuen: „Das war eine grandiose Leistung meiner Mannschaft, aber mit bitterem Beigeschmack.“ Bei einem Foul war Kapitän Marc Kurbach unglücklich auf die Schulter gefallen. „Marc ist so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Ich weiß nicht, ob er in dieser Saison überhaupt nochmal spielen kann.“