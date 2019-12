Schermbeck. Der SV Schermbeck, Schlusslicht der Handball-Landesliga, kassiert ein 19:34-Heimdebakel gegen den TV Borken. Coach sieht sich als Schuldigen.

Trainer nimmt Debakel des SV Schermbeck auf seine Kappe

Eine unerwartet deutliche Niederlage kassierten die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am Samstagabend. Im Heimspiel gegen den TV Borken setzte es eine deftige 19:34 (9:18)-Klatsche, womit die Hoffnungen auf Besserung in der kritischen Situation nach dem Auswärtssieg beim VfB Homberg II (25:22) einen empfindlichen Dämpfer erhielten.

Gegenwärtig bleibt das Team von Trainer Stephan Schmücker weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz hängen. „Die Niederlage war auch in dieser Höhe hochverdient”, sagte ein zerknirschter SVS-Coach nach Spielschluss. „Ich nehme dieses Ergebnis auf meine Kappe, weil es mir nicht gelungen ist, meine Mannschaft erfolgreich einzustellen.”

Nach 1:0-Führung sieben Gegentreffer in Folge

Extrem schwer taten sich die Gastgeber gegen die erwartet aggressive 3:3-Deckung der Borkener, die schon in der Anfangsphase große Wirkung zeigte. Nach der 1:0-Führung durch Julian Urbansky (1.) trafen die Gäste sieben Mal in Folge und hatten sich nach elf Minuten einen komfortablen 7:1-Vorsprung herausgeworfen. Erst danach kamen die Schermbecker besser ins Spiel, ohne allerdings den frühen Rückstand entscheidend verkürzen zu können. 6:11 (21.) und 7:12 (23.) waren dabei noch die besten Zwischenstände aus Sicht des SVS.

Doch schon beim Seitenwechsel war der TVB bei 18:9 auf neun Tore enteilt Auch nach der Pause bissen sich die Hausherren weiterhin die Zähne an der gegnerischen Deckung aus. Der TVB vergrößerte den Abstand und gewann am Ende ungefährdet. „Unsere Defensive war heute viel zu passiv”, so Schmücker in seinem ernüchternden Fazit. „Da lief nicht viel zusammen.”

SVS: N. Bell, Cetin; Urbansky (4), L. Nappenfeld (5), Dahlhaus (3/1), Marienbohm (2), N. Nappenfeld (1), Portz (4), Döhmer, Dräger-Gillessen, Fröhner-Soppe, Noak, F. Bell.