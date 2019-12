Trainer Falkowski fordert vom SV Schermbeck „Männerfußball“

Es ist das letzte Spiel der Hinrunde, allerdings noch nicht das letzte des Jahres: Zum Abschluss der ersten Halbserie empfangen die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck prominenten Besuch. Am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Thomas Falkowski auf die Zweitvertretung des Erstligisten SC Paderborn 07 und möchte sich im definitiv letzten Heimspiel des Jahres 2019 unbedingt mit einem Erfolg von seinen Fans in die Vorweihnachtszeit verabschieden.

Mehr noch: Mit einem Dreier könnte der SVS sein Punktekonto auf 24 Zähler schrauben und damit sein Minimalziel zur Halbzeit der Saison deutlich übertreffen. „Unser Ziel ist natürlich ein Sieg, um ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 gebührend zu beenden”, sagt der SVS-Coach. „Damit könnten wir relativ sorgenfrei ins letzte Spiel bei Westfalia Herne und in die anschließende Winterpause gehen.”

Gegner mit einem dicken Ausrufezeichen

Damit das Ansinnen von Falkowski allerdings kein frommer Wunsch bleibt, werden sich die Rot-Weißen mächtig strecken müssen. Zwar steht die Paderborner Reserve derzeit in der Tabelle gerade mal zwei Punkte besser da, ihr letzter Arbeitsnachweis allerdings kann sich sehen lassen. Der SCP fegte zuletzt vor heimischer Kulisse keinen Geringeren als den bis dahin Führenden SC Wiedenbrück vom Platz – und das auch gleich noch mit 5:0.

Paderbornern die Lust am Fußball nehmen

„Den Aufstiegsaspiranten so abzufiedeln, dies ist ein deutliches Statement”, sagt auch Falkowski. „Allerdings weiß man bei Reservemannschaften nie so recht, in welcher Formation sie letztlich auflaufen werden.” Am Ende muss ihm das auch gleichgültig sein. Für ihn und seine Mannschaft wird es darum gehen, das eigene Spiel durchzudrücken und den Gegner erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen.

„Wir wissen schon, wie wir gegen solche Teams zu agieren haben”, sagt der Schermbecker Trainer. „Am Sonntag ist Männerfußball gefragt, so dass Paderborn irgendwann die Lust am Spiel verliert.” Dass dazu die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und Kampfwille gefragt sind, setzt Falkowski voraus.

Positiv aus seiner Sicht ist zudem, dass sich die zwischenzeitlich äußerst prekäre Personalsituation wieder deutlich entspannt hat. Neben den beiden Langzeitverletzten Maik Habitz (Kreuzbandriss) und Bilal Can Özkara (Innenbandriss im Knie), die erst nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen, fehlt lediglich der zuletzt leicht formschwache Dominik Hanemann, der wegen seiner fünften Gelben Karte ein Spiel pausieren muss.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass Patrick Rudolph, Führungsspieler im SVS-Mittelfeld, nach überstandener Oberschenkelzerrung wieder fit ist. „Das ist äußerst erfreulich”, sagt Falkowski. „Allerdings werde ich erst im Abschlusstraining sehen, ob die Zurückgekommenen schon wieder bei 100 Prozent sind.”