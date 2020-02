Trainer des SV Schermbeck will „alles drumherum ausblenden“

In Schermbeck werden sie froh darüber sein, dass die Winterpause endlich zu Ende geht. Nach den zahllosen Diskussionen rund um die Nicht-Vertragsverlängerung des so erfolgreichen Trainers Thomas Falkowski rückt am Sonntag (15 Uhr) endlich wieder der Fußball in den Fokus. Und da erwarten die Oberliga-Kicker des Klubs mit dem Holzwickeder SC zum ersten Heimspiel des Jahres den Tabellennachbarn.

Dabei ist die Zielsetzung aus Schermbecker Sicht klar: Die Gastgeber wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Partien nach der Winterpause starten und ihren sechsten Tabellenplatz untermauern. „Dazu müssen wir alles drumherum ausblenden”, sagt Falkowski, der von seinen Spielern eine klare Fokussierung auf das ausgegebene Ziel fordert. „Wir wollen in der Rückrunde mehr Punkte sammeln als in der Hinrunde.

Nach 24 Zählern aus den ersten 17 Partien gelang noch vor Weihnachten ein erfolgreicher Start zum Rückrundenauftakt mit dem 2:1-Erfolg bei Westfalia Herne. Seit fünf Ligaspielen in Folge ist der SVS nun schon ungeschlagen und möchte diese Serie am Wochenende ausbauen.

Diesmal stehen nur vier Kicker nicht zur Verfügung

Allerdings verweist Falkowski nicht ganz zu unrecht auf eine durchwachsene Vorbereitung mit Licht und Schatten. So gelang ein überraschender 1:0-Sieg bei der U 23 des FC Schalke 04, daheim aber unterlag der SVS nach schwachem Spiel dem ETB SW Essen mit 0:1. „Diese Partie fand jedoch unmittelbar nach Bekanntwerden meiner Demission zum Saisonende statt”, so der Coach.

Immerhin ist die Verletztenliste im Vergleich zu vielen Begegnungen im Herbst des vergangenen Jahres verhältnismäßig kurz. Zwar werden mit Marek Klimczok (Wadenzerrung), Aldin Hodzic (Leistenprobleme), Dominik Göbel (Knieprobleme) und Miles Grumann (privat verhindert) gleich wieder vier Akteure sicher ausfallen, dennoch bietet der Kader Tomas Falkowski eine große Auswahl an taktischen Varianten.

Partie wird ausnahmsweise auf Kunstrasen ausgetragen

„Welche wir letztlich spielen, entscheide ich erst nach dem Abschlusstraining”, so Falkowski, der noch um den Einsatz von Abwehrstratege Kevin Mule-Ewald bangen muss (Rückenbeschwerden). „Wir werden aber sicher bestens vorbereitet in die Partie gehen, die übrigens witterungsbedingt ausnahmsweise auf unserem Kunstrasenplatz ausgetragen wird.”

Eine gute Vorbereitung ist zwingend Pflicht, denn auch der SC Holzwickede kommt mit der Referenz einer Serie von drei Siegen in Folge nach Schermbeck und steht mittlerweile zurecht im Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft setzt auf das Kollektiv, agiert aggressiv und konnte sich zuletzt auch defensiv stabilisieren.

„In der Offensive leben sie von ihrer hohen Geschwindigkeit”, sagt Falkowski. „In diesem Punkt müssen wir unbedingt dagegenhalten. Aber ich kenne auch ein paar Schwächen der Mannschaft.” Die werden allerdings nicht verraten. „Jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich wieder losgeht und dass uns möglichst viele Zuschauer unterstützen werden.”