Es ist ungewöhnlich ruhig rund um die Sportanlagen des SV Schermbeck. Dort, wo noch vor rund drei Wochen die Kicker des Vereins Fußball spielten und die Trainer ihre Anweisungen lautstark an den Mann brachten, herrscht aktuell eine gewöhnungsbedürftige Stille. Aus einer Begegnungsstätte, wo sich täglich bis zu 100 Fußballer und mehr trafen, um in sämtlichen Altersklassen ihrem Sport nachzugehen, ist ein verwaistes Großareal geworden. Zwei Sportplätze – einer Kunstrasen, der andere Natur –, eine Laufbahn und das erst vor rund einem Jahr eröffnete Abraham-Haus – das alles hat die landesweite Corona-Krise lahmgelegt. Die weltweit grassierende Pandemie macht auch vor dem Sport nicht halt. „Wir können unseren Mitgliedern nichts mehr vorgeben”, sagt Michael Steinrötter, Vorsitzender der Fußball-Abteilung des SV Schermbeck. „Wir sind in einem Abhängigkeitsverhältnis von der Realität.“

Beim SV Schermbeck Management-Qualitäten sind gefragt

Der Chef selbst hält sich von der gesperrten Platzanlage seit vielen Tagen fern. Allein der Hausmeister und Platzwart ist hin und wieder dort anzutreffen, wenn er die Sportanlage „in Schuss hält”, wie er sagt. Und der Azubi des Vereins, der im Büro einsam die Stellung hält, um Telefonate anzunehmen und versucht, so etwas wie Normalität aufrecht zu erhalten. Steinrötter kommuniziert mehrmals täglich mit den beiden Verbliebenen. „Ich arbeite von daheim, insofern regeln wir alles, was zu regeln ist, telefonisch. So halte auch ich den Kontakt zur Außenwelt.”

Und es ist derzeit erstaunlich viel zu regeln. In Zeiten wie diesen sind Management-Qualitäten auch in den Sportvereinen gefragt. Vieles liegt brach rund um den SV Schermbeck, da geht es den Rot-Weißen nicht anders als anderen Sportvereinen. Das beginnt bei der Oberliga-Mannschaft, deren Spieler sich seit mehr als zwei Wochen im „Homeoffice” befinden und sich individuell fit halten sollen, und das geht weiter über die Budgetierung des Teams und der gesamten Fußball-Abteilung bis hin zur Vermarktung des Abraham-Hauses, wo sämtliche Räder zum Stillstand gekommen sind.

Aktuell fließt beim SVS kein Geld in die Kasse

Die Laientanzgruppe und die Streetdancer vom TCGW, die an drei Abenden in der Woche Räumlichkeiten gebucht hatten, bleiben derzeit notgedrungen daheim, an „Neukunden-Akquise” – um im Marketing-Sprech zu bleiben – ist überhaupt nicht zu denken. „Ich kann aktuell noch nicht einmal eine Begehung durchführen, um Leuten die Möglichkeiten des Hauses zu präsentieren”, sagt Steinrötter. Die Aktivitäten des SVS sind komplett runtergefahren, nun muss der Vorsitzende, so gut es geht, auch die Ausgaben drosseln. Viel Geld fließt derzeit nicht mehr in die Kassen der Kicker, wenn der Ligabetrieb ruht. Ohne die Heimspiele des Aushängeschildes „Erste Mannschaft” fehlen die Eintrittsgelder und die Einnahmen aus dem Catering, die Kosten aber laufen ungeachtet dessen weiter. Kein Wunder, dass Steinrötter, möglicherweise wider besseren Wissens, den 20. April herbeisehnt. Dann soll die Platzsperre aufgehoben werden und der Ball wieder rollen, falls der Verband keine Verlängerung der Spielpause verordnet. „Mindestens bis dahin verliert der Klub Geld”, sagt er, der keine 24 Stunden nach der Saisonunterbrechung bereits den ersten Sponsor verlor. „Der hat nach Schließung seines eigenen Geschäftes in der Mittelstraße panisch die Reißleine gezogen, auch wenn wir in diesem Fall nur von ein paar hundert Euro sprechen.”

Keine Aufwandsentschädigungen für die Schermbecker Kicker

Wie viel ihn und die Fußballer die Corona-Krise insgesamt kosten wird? „Vermag ich aktuell nicht zu sagen”, so der Fußball-Vorsitzende, der längst an allen Stellschrauben gedreht hat, um die mageren Monate wirtschaftlich zu überstehen. Die Übungsleiter – und davon beschäftigt der Fußball in Schermbeck mehr als 30 – bekommen seit dem ominösen 13. März kein Geld mehr, dem Gros der Oberligaspieler geht es ähnlich. Das war nur deshalb möglich, weil der Club ihnen allen lediglich eine Aufwandsentschädigung

Auch die Vermarktung des schmucken Abraham-Haus ist komplett zum Erliegen gekommen. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

bezahlen konnte. „Und ohne Aufwand gibt es leider auch keine Entschädigung”, so Steinrötter. Wie das bei den Spielern ankomme? „Finden die natürlich nicht supergut, aber wir hoffen da auf die große Solidarität”, sagt er, der seitens der Mannschaft diesbezüglich viele positive Signale bekommen hat. „Die aktuelle Situation hatten wir mit dem Spielerrat innerhalb weniger Minuten besprochen. Das ist gelebte Wirklichkeit bei uns im Verein.”

Insgesamt konnte Steinrötter damit das Gesamtbudget der Fußballer um fast 20 Prozent drosseln, wobei er fest davon ausgeht, dass die Beiträge von Mitgliederseite nicht zurückgefordert werden. „Dafür ist unsere soziale Verankerung in der Gemeinde zu groß, und das würde den Solidaritätsgedanken komplett unterlaufen.” Ungeachtet dessen planen sie derzeit auf Kante, um möglichst nicht in Zahlungsverzug zu geraten.

Die weitere Perspektive bleibt unklar. „Im Moment haben wir das große Glück, dass wir absolut im Soll agieren”, sagt er. Aber wer wisse heute schon, was mit Partnern und Sponsoren über sechs oder acht Monate passiere, wenn die Krise weiter anhalte und Fußball spielen nicht möglich sei. Nicht zu Unrecht verweist Steinrötter in diesem Zusammenhang auf den Hauptsponsor des SV Schermbeck. „Auch die Injoy-Fitnessclubs sind derzeit geschlossen”, sagt er.