Schermbeck. Der Mitternachtscup in Herten ist jedesmal hochkarätig besetzt. Wenn es am Samstagabend losgeht, ist auch der Oberligist SV Schermbeck mit dabei.

SV Schermbeck reist mit gemischtem Team zum Mitternachtscup

Im vergangenen Jahr coachte sich das Team praktisch selbst, Trainer Thomas Falkowski und sei Co-Trainer Vehbija Hodzic befanden sich zum Zeitpunkt des Hertener Mitternachtscups im Urlaub. „Das Turnier ist so gut besetzt, da braucht es keinen Trainer“, meint Hodzic. So erreichten die Oberliga-Kicker des SV Schermbeck auch das Finale, mussten sich dort allerdings dem späteren Regionalliga-Aufsteiger TuS Haltern mit 1:3 geschlagen geben. Thomas Falkowski weilt auch diesmal in winterlichen Gefilden Österreichs, dafür begleitet Vehbija Hodzic das Team nach Herten, wo es am Samstag um 18 Uhr losgeht.

Die Schermbecker müssen sich in ihrer Gruppe mit dem Westfalenligisten SV Sodingen sowie den Landesligisten SSV Buer und BW Westfalia Langenbochum messen. Die beiden Erstplatzierten der insgesamt drei Gruppen und die beiden besten Dritten kommen weiter. Neben dem Titelverteidiger TuS Haltern und TuS Ennepetal aus der Oberliga sind noch je vier Westfalen- und Landesligisten sowie ein Team aus der Kreisliga A vertreten. „Für mich gibt es da keinen Favoriten, denn in der Halle ist alles möglich“, sagt Hodzic.

Er reist mit einem gemischten Team aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft zu dem nach Futsal-Regeln ausgetragenen Turnier. Kevin Mule-Ewald, Evans Ankomah-Kissi, Malte Grumann und Cedric Drobe aus dem Oberliga-Kader wollen dabei sein.