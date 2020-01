SV Schermbeck muss sich mit einem Punkt begnügen

Lediglich in kleinen Schritten gelingt es den Landesliga-Handballern des SV Schermbeck, sich ans untere Tabellendrittel heranzukämpfen. So reichte es am Samstagabend im Heimspiel gegen den TV Biefang nur zu einem 17:17 (10:8) gegen einen ebenfalls im Abstiegskampf verstrickten Konkurrenten. Damit kommt das Team von Stephan Schmücker nicht wirklich entscheidend voran. Der Befreiungsschlag blieb auch deshalb aus, weil der SVS im Angriff zu viele Fehler machte. „Natürlich ist ein Zähler ein bisschen zu wenig”, sagte auch der Coach nach Spielende. „Und der Punktverlust ist auch deshalb ärgerlich, weil wir eine Halbzeit lang richtig stark geackert haben.”

Die Auftaktphase verschliefen die Gastgeber zunächst und lagen bereits nach sieben Minuten mit 1:3 zurück. Erst allmählich fanden die Hausherren ins Spiel, dominierten dann aber auch ohne die beiden Verletzten Hendrik Portz (Schleimbeutelentzündung) und Moritz Schmäing (Verdacht auf Bänderriss) ihren Gegner und warfen bis zur Halbzeit eine 10:8-Führung heraus. „Wir hatten zu Beginn einfach zu viele unnötige Ballverluste und einige Schiedsrichterpfiffe gegen uns”, so Schmücker. „Danach aber haben wir vieles richtig gut gemacht und lagen verdient vorne.”

Nach der Pause aber gelang es den Schermbecker Handballern nicht mehr, an die guten Aktionen der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Nach fast zehn Minuten ohne Tor führte plötzlich der TV Biefang (12:10). Erst in der Folge gestaltete das Schmücker-Team die Begegnung wieder offen, konnte allerdings kein einziges Mal mehr in Führung gehen und musste am Ende beim Stande von 17:17 sogar noch einen Siebenmeter abwehren (60.), um sich zu dem einen Punkt zu zittern.

SVS: N. Bell, Cetin; Urbansky (1), L. Nappenfeld (2), Dahlhaus (2), Marienbohm (2), N. Nappenfeld (6), Dräger-Gilleßen, Döhmer (3) Kempken, Fröhner-Soppe, F. Bell (1), Noack.