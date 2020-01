SV Schermbeck muss sein Potenzial nun langsam abrufen

Mit guten Vorsätzen sind die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck aus der rund vierwöchigen Weihnachtspause gekommen. Das Motto lautet: Fleißig punkten und damit so rasch wie möglich das Tabellenende verlassen. Am Samstagabend (18.45 Uhr) allerdings wartet prompt eine knackige Aufgabe auf das Team von Trainer Stephan Schmücker. Im Auswärtsspiel beim Tabellenvierten TV Issum dürften die Rot-Weißen allenfalls eine Außenseiterchance besitzen.

Doch genau die wollen die Handballer des SVS nutzen. „Mit dem Blick auf die Tabelle sind unsere Gastgeber klar die Favoriten”, sagt der Schermbecker Coach im Vorfeld der Begegnung. „Ich gehe aber stark davon aus, dass wir nicht chancenlos sein werden. Vielleicht gelingt uns ja ein Überraschungserfolg.”

Unangenehme Erinnerungen für SV Schermbeck

Mit gerade mal vier Zählern aus den ersten zehn Saisonspielen täte dem stark abstiegsbedrohten Landesligisten ein unerwarteter doppelter Punktgewinn ganz sicher gut und könnte Kräfte frei setzen für den zweiten Abschnitt der Spielzeit. Doch mit Issum bekommt der SVS einen unangenehmen Gegner vorgesetzt, der in der Vorsaison die Erfolgsserie der Schermbecker von acht Siegen in Folge abrupt beendete.

Im Test gegen Essen-Werden mit 23:26 verloren

Seit Sonntag bereiten sich die Schermbecker Handballer auf diese Partie vor und konzentrierten sich dabei vor allem auf die Deckungsarbeit. Zwar verlor man am Montagabend ein Testspiel gegen die ebenfalls in der Landesliga beheimatete Mannschaft von Essen-Werden mit 23:26, erntete aber viel Lob vom Gegner. „Wir sind ersatzgeschwächt angetreten, haben uns aber gut aus der Affäre gezogen”, so Schmücker. „Und wir haben einmal mehr gezeigt, dass in dieser noch jungen Mannschaft noch viel Potenzial schlummert.”

Das will das Schlusslicht nun am Samstagabend in Issum auch abrufen. Die beste Nachricht aus Sicht des Trainers: Niemand ist verletzt oder krank, dem Coach steht damit der komplette Kader zur Verfügung. „Die Stimmung ist trotz der angespannten Tabellensituation noch immer gut”, sagt Schmücker. „Alle hier glauben fest daran, dass wir in der Liga bleiben werden.” (beck)