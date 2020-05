SV Schermbeck lockt 81 Aktive zum virtuellen Lauf

Schermbeck. So hatte sich der SV Schermbeck seinen 37. Volkslauf nicht vorgestellt, doch die Corona-Krise ließ letztlich nur einen virtuellen Wettbewerb zu.

Der vergangene Sonntag verlief auf Schermbecks Straßen ruhig. Ungewohnt ruhig, und so überhaupt nicht geplant. Eigentlich war bis zum Ausbruch der Coronavirus-Pandemie der 37. Volkslauf mit rund 1000 Teilnehmern vorgesehen. Der Veranstaltet plante um und rief einen virtuellen Wettbewerb ins Leben, der ab dem 3. April einen Monat dauerte. Insgesamt 81 Athleten nutzten diese Chance, liefen die original 10.000- oder 5000-Meter-Strecke und stellten ihre Resultate auf verschiedene Weise dem SV Schermbeck zur Verfügung. „Ich hatte höchstens mit der Hälfte an Teilnehmern gerechnet“, freut sich SVS-Pressewart Carsten Klein-Bösing über die Resonanz.

Dabei bestand auch die Möglichkeit, mehrere Male die jeweilige Strecke zurückzulegen. „Meine erste Zeit war auch nicht so, wie ich mit das vorgestellt hatte“, räumt Klein-Bösing ein. Also nahm er die zehn Kilometer noch einmal in Angriff und fand sich nach 48:12 Minuten als 16. in der Ergebnisliste mit den insgesamt 29 Absolventen der längeren Distanz wieder.

Für dieses Jahr planen die Schermbecker Leichtathleten noch mit ihrem 30. Halbmarathon am 13. September. „Wir haben die Hoffnung, dass wir dann wieder dürfen“, meint Carsten Klein-Bösing. Sollte sich allerdings abzeichnen, dass die Coronavirus-Pandemie auch diesen Wettbewerb platzen lassen könnte, so wollen die Organisatoren frühzeitig die Reißleine ziehen. Carsten Klein-Bösing geht davon aus, dass sich der Verein Anfang August mit dem Thema Halbmarathon intensiv beschäftigen wird. Die Anmeldemöglichkeiten bestehen weiterhin, bisher haben zwölf Athleten davon Gebrauch gemacht.

Die drei Erstplatzierten

10.000 Meter, Männer: 1. Marcel Wittkowski 36:02 Minuten, 2. Marvin Müller 37:09, 3. Christoph Müller 37:22; Frauen: 1. Caren Busch 44:44, 2. Marielle Oberkandler 47:14, 3. Silke Dahmen 48:50. 5000 Meter, Männer: Lutz Holste 15:26, 2. Marcel Wittkowski 17:17, 3. Florian Nitz 17:46; Frauen: 1. Charline Fröhlich 22:45, 2. Kirsten Klein-Bösing 24:36, 3. Jenny Jansen 25:21. (R. P.)