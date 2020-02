SV Schermbeck kann mit dem einen Punkt gut leben

Schermbeck. Für den Fußball-Oberligisten SV Schermbeck endete die Winterpause mit einem 1:1 in Münster. Damit baute der SVS seine Serie auf fünf Spiele aus.

Mit einem Teilerfolg kehrten die Oberliga-Kicker des SV Schermbeck vom ersten Spiel nach der Winterpause aus Münster zurück. Gegen die Zweitvertretung der Preußen langte es für das Team von Trainer Thomas Falkowski am Ende zu einem 1:1 (1:1), womit die Rot-Weißen bereits im fünften Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage blieben.

In einer stark von Sturmböen beeinträchtigten Auseinandersetzung waren die Gäste über weite Strecken dem Sieg näher als die Hausherren. „Das Ergebnis geht am Ende schon in Ordnung”, sagte der Coach nach dem Schlusspfiff. Seine Elf habe eine schwere Auswärtshürde gegen einen starken Gegner genommen. „Wenn ein Team heute den Sieg verdient gehabt hätte, dann wäre es der SVS gewesen.”

SV Schermbeck mit dem besseren Start

Tatsächlich legte die Falkowski-Elf rasant los, setzte den Gegner unter Druck und kam schon in der Anfangsphase zu Großchancen. Nach fünf Spielminuten prüfte Malte Grumann nach einem Einwurf von Dominik Milaszewski mit einem strammen Schuss aus kurzer Distanz den gegnerischen Keeper. Und nach vier weiteren Zeigerumdrehungen verpasste Neuzugang Michael Smykacz nur knapp die Gästeführung, als sein Schuss auf der Linie geklärt wurde.

Malte Grumann trifft per Kopf zum Ausgleich

Die Führung der Hausherren fiel dann quasi aus dem Nichts. Nach einem Pressschlag im Mittelfeld landete der Ball unversehens vor den Füßen von Nicolai Remberg, der aus zwölf Metern SVS-Keeper Cedric Drobe keine Chance ließ und mit dem ersten Torschuss der Preußen das 1:0 erzielte (12.). Schermbeck brauchte nur kurz, um sich davon zu erholen und antwortete durch Malte Grumann, der eine Smykacz-Flanke aus dem Halbfeld per Kopf ins Netz setzte (23.).

In der zweiten Hälfte waren es erneut die Gäste, die die besseren Möglichkeiten besaßen. Die hochkarätigste ließ Smykacz nach Zuspiel von Milaszewski mit einem Seitfallzieher liegen, den Preußens Keeper reaktionsschnell abwehrte (73.). Einmal musste der SVS noch zittern, als Sören Wald den Ball aus spitzem Winkel ans Außennetz setzte (85.). „Insofern können wir mit dem Punkt sehr gut leben”, so Falkowski. „Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich indes ausgesprochen zufrieden.”

SVS: Drobe; Mule-Ewald, Steinrötter, Zugcic, Malte Grumann (80. Habitz), P. Rudolph, Niehoff (68. K. Rudolph), Niewerth, Turan (76. Özkara), Milaszewski, Smykacz (86. Hanemann).