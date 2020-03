Vor einer großen Aufgabe stehen die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am kommenden Wochenende. Das abstiegsbedrohte Team von Trainer Stephan Schmücker muss am späten Sonntagvormittag (11.30 Uhr) beim souveränen Tabellenführer DJK Styrum 06 antreten und kann dabei lediglich auf eine Sensation hoffen. „Wir gehen als krasser Außenseiter in diese Partie”, sagt auch der Coach des SVS. „Aber wir werden das Spiel ganz sicher nicht abschenken, auch wenn das keine Punkte sind, die wir fest eingeplant haben.”

Ein wenig Zuversicht ziehen die Gäste dennoch gleich aus mehreren Aspekten. Zum einen gewannen die Rot-Weißen ihr vergangenes Heimspiel gegen die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken mit 27:24, zum zweiten bestand das Schmücker-Team Ende Februar die schwere Prüfung beim SV Straelen (29:24), damals Zweiter der Liga, mit Bravour. „Und drittens”, sagt Schmücker, „waren die Auftritte der Styrumer zuletzt nicht mehr durchweg souverän.”

SV Schermbeck muss auf drei Stammkräfte verzichten

Allerdings wird der Spitzenreiter sicher alles daran setzen, sich gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten keine Blöße zu geben. Die Schermbecker hingegen müssen wieder mal auf drei Stammkräfte verzichten. Die Zwillingsbrüder Nils und Leon Nappenfeld werden aus privaten Gründen fehlen, Jan-Felix Dräger-Gilleßen befindet sich im Urlaub. „Die Gastgeber werden sicher wieder mit hohem Tempo spielen”, sagt Schmücker. „Wir müssen also unbedingt unsere Fehler im Angriff minimieren und diszipliniert auftreten, um den Gegner nicht zu seinen gefährlichen Gegenstößen einzuladen.”

Ungeachtet dessen hängt die Frage über dem Match, ob angesichts des grassierenden Coronavirus überhaupt gespielt wird. Der HVN hat es seinen Klubs freigestellt, ob sie antreten wollen oder nicht. In Schermbeck ist die Meinungsbildung diesbezüglich abgeschlossen und klar: „Wir wollen spielen”, sagt Schmücker.