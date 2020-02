SV Schermbeck gibt in letzter Sekunde Punkt aus der Hand

Nur hauchdünn schrammten die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am Samstagabend an einem überraschenden Punktgewinn vorbei. Im Heimspiel gegen die favorisierte Zweitvertretung des TV Vorst unterlag das Team von Trainer Stephan Schmücker erst durch ein Tor in der Schlusssekunde mit 19:20 (7:9) und stand am Ende mit leeren Händen dar.

Nichts war es mit dem erhofften Befreiungsschlag, die Situation bleibt für den Tabellenletzten weiterhin höchst bedrohlich, auch wenn die entscheidenden Begegnungen noch ausstehen. „Trotz einer sehr guten Leistung stehen wir ohne zählbaren Erfolg dar”, klagte auch der SVS-Coach. „Wir waren heute gleichwertig und hätten mindestens einen Punkt verdient.”

Schermbecker Defensive sattelfest

Tatsächlich präsentierten sich die Gastgeber vor allem in der Defensive sattelfest. Die 3:2:1-Abwehr der Schermbecker machte den Gästen das Leben schwer, auch wenn die Hausherren den Start zunächst verschliefen und rasch mit 0:3 zurücklagen (7.). Dann aber griff die konsequente Deckungsarbeit, so dass der SVS bis zur 20. Minute nur noch ein Tor zuließ und das Spiel auf 5:4 zu seinen Gunsten drehen konnte. Die Partie blieb trotz des 7:9-Rückstandes zur Halbzeit und eines 9:12-Zwischenstandes (37.) eng.

Der SVS kämpfte sich immer wieder heran, führte sogar zwei Mal (17:16/53. und 18:17/55.). Erst ein Tor der Vorster in der Schlusssekunde entschied das Match zugunsten der Gäste. „Über das Ergebnis bin ich enttäuscht, über die Leistung meines Teams allerdings nicht”, so Schmücker, der Torhüter Mert Cetin, Spielmacher Lukas Dahlhaus, Sven Felisiak und Nils Nappenfeld aus einer guten Mannschaftsvorstellung hervorhob.

SVS: N. Bell, Cetin; L. Nappenfeld (2), Dahlhaus (5), N. Nappenfeld (3), Portz (2), Döhmer, Nagel (3), Dräger-Gilleßen, Fröhner-Soppe, Noack, Felisiak (4).