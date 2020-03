Einen im Abstiegskampf überlebenswichtigen wie auch verdienten Sieg landeten am Wochenende die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck. Das Team von Trainer Stephan Schmücker gewann sein Heimspiel gegen die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken mit 27:24 (11:16) und trotzte damit dem Druck des Gewinnen müssen erfolgreich. Mit diesen beiden Zählern konnte der SVS den Abstiegsplatz zunächst verlassen und sich damit eine wieder etwas bessere Ausgangsposition für den restlichen Saisonverlauf schaffen.

„Aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ist dieser Sieg absolut verdient”, sagte ein zufriedener Schermbecker Trainer nach Spielende. „Mit diesem Erfolg haben wir dokumentiert, dass wir unbedingt in der Liga bleiben wollen. Und daran glauben wir auch.”

SV Schermbeck fehlen vier Stammspieler

Auch ohne vier Stammspieler begannen die Hausherren zunächst vielversprechend gingen nach nur 38 Sekunden in Führung. Danach aber schlichen sich die üblichen Unkonzentriertheiten im Angriff ein. Der SVS, bei dem Lukas Maile aus der Reserve im Tor aushalf, so dass Niklas Bell am Kreis spielen konnte, vergab bis zum Seitenwechsel gleich sechs hochkarätige Chancen, darunter auch einen Siebenmeter. Da auch die Abwehr nicht wie gewohnt zupackte, lagen die Gäste nach 30 Minuten deutlich vorn. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich kein gutes Gefühl”, so Schmücker.

Doch nach deutlichen Worten in der Kabine kehrten die Schermbecker wie verwandelt zurück. Die Abwehr agierte deutlich aggressiver, die daraus resultierenden Gegenstöße wurden nun konsequent genutzt. Nach 47 Minuten glichen die Hausherren aus, in den vier Schlussminuten gelangen die entscheidenden drei Treffer vom 24:24 zum 27:24. „Wir haben nach der Pause so gut wie nichts mehr zugelassen”, so Schmücker. „In den letzten 20 Minuten haben wir extrem gut gespielt.”

SVS: Cetin, Maile; Urbansky (1), Dahlhaus (3), Marienbohm (3), N. Nappenfeld (1), Portz (5), Döhmer (5/1), Nagel (9), Fröhner-Soppe, Noack, F. Bell, N. Bell.