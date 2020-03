Noch steht er als Trainer der in der A-Liga kickenden Reserve des SV Schermbeck eher im zweiten Glied. Dies wird sich aber ab dem Sommer ändern, dann wird Sleiman Salha neuer Coach der Oberliga-Truppe und damit Nachfolger von Thomas Falkowski, dessen Vertrag bekanntlich nicht verlängert wird. Die NRZ sprach mit dem 31-Jährigen aus dem Libanon.

Ab dem Sommer trainieren Sie einen Oberligisten. Die Vorfreude ist sicher groß.

Sleiman Salha: Das ist eine herausfordernde und zugleich sehr schöne Aufgabe. Ich weiß es zu schätzen, dass der Verein mir als noch recht jungem Trainer diese Chance gibt. Das ist zugleich ein Vertrauensvorschuss seitens der Klubführung. Ich weiß, was ich erwarte, aber der Verein weiß auch, was er von mir erwarten darf: eine innere Haltung und eine eigene Spielphilosophie.

Wie sieht Ihre Vorstellung vom Fußball aus?

Ich lege großen Wert auf klare Pläne, wie wir den Gegner mit und ohne Ball bespielen wollen. Zudem werden wir unterschiedlichste Systeme einstudieren, um variabel reagieren zu können. Das Wichtigste aber ist, Spieler zu haben, die die richtige Einstellung mitbringen. Das ist die Grundbedingung für eine gemeinsame Arbeit.

Bevor Sie im Sommer loslegen können, haben Sie noch eine Aufgabe zu erledigen, sollte die Saison im April fortgesetzt werden.

Das ist für mich derzeit ein Spagat, weil ich aktuell die Verantwortung für die U 23 trage und zugleich eng in die Kaderplanung für die neue Saison eingebunden bin. Dennoch werde ich nicht nachlassen, weil wir uns noch viel vorgenommen haben. In der Rückrunde haben wir bis jetzt jedes Spiel gewonnen und waren stets das überlegene Team. Wenn wir diese Form in der Zwangspause konservieren, wollen wir noch mal ganz oben angreifen.

Wie gehen Sie mit der Coronavirus-bedingten Pause um? Halten Sie den Trainingsbetrieb aufrecht?

Leider nein. Die Klubverantwortlichen haben die Anlage bis 19. April gesperrt. Für die nächsten zwei Wochen gehen die Spieler ins „Homeoffice”. Alle haben Pläne bekommen, wie sie ihre körperliche Stabilität aufrechterhalten müssen. Sollte es im April weitergehen, müssen wir sofort voll da sein. Es wäre brutal schade, wenn diese Saison nicht mehr gespielt würde. Das Team hatte eine richtig gute Phase, weil es sehr hart dafür gearbeitet hat.

Von der Kreisliga zur Oberliga: Wie groß wird der Sprung sein?

Die Trainingsintensität wird deutlich höher, die Arbeit nachhaltiger, das Tempo rasanter. Ich werde einen großen Kader zur Verfügung haben und die Einheiten inhaltlich auf einem höheren Level gestalten können. Da der Verein mir ein Kamerasystem zur Verfügung stellt, werden wir künftig auch Videoanalysen nutzen. Zusammengefasst: Das Arbeiten wird professioneller.

Während seiner aktiven Zeit: Sleiman Salha (links) kickte für den SV Dorsten-Hardt auch in der Westfalenliga. Im Sommer wird er Trainer des Oberliga-Teams beim SV Schermbeck. Foto: Felix Hoffmann/FFS

Die Verzahnung zwischen der „Ersten” und der U 23 ist gemeinhin sehr eng. Wie ist Ihr Verhältnis zu Thomas Falkowski, der aktuell die Oberligamannschaft trainiert?

Falke und ich gehen absolut professionell miteinander um. Wir haben uns vor der Trainerentscheidung gut verstanden, und verstehen uns noch immer gut. Das hat keinen Schatten auf unser freundschaftliches Verhältnis geworfen. Im Gegenteil: Wir sind noch enger zusammengerückt. Am Ende hat Falke es mir gegönnt, dass ich sein Nachfolger werde.

Bei der Trainerentscheidung gab es zwei Kandidaten. Was hat den Ausschlag für Sie gegeben?

Gut möglich, dass es für mich gesprochen hat, Dinge aufzuzeigen, die mir nicht so gefallen. Auch habe ich eine klare Linie gezogen, mit welchen Spielern ich weiterarbeiten möchte und mit welchen nicht.

Haben Sie schon mit Ihrer neuen Mannschaft gesprochen?

Natürlich. Ich habe Gespräche mit den Spielern geführt, ihnen meine Philosophie erläutert und was ich erwarte. Es geht darum, eine gesunde Teamstruktur zu schaffen, das taktische Grundverständnis weiter zu schulen und Spieler mit besonderen Eigenschaften zu suchen.

Fünf Stammspieler werden zum Ende der Saison den Verein verlassen. Wie weit sind die Gespräche mit Neuzugängen gediehen?

Zwei Spieler haben fest zugesagt, mit drei weiteren stehen wir in aussichtsreichen Verhandlungen. Die Namen möchten wir noch nicht bekanntgeben.

Sie waren einst selbst ein ganz passabler Fußballer.

Wie man es nimmt. Ich habe beim SV Dorsten-Hardt in der Westfalenliga gekickt und war da der klassische Sechser. Ich hatte immer Spaß daran, den Ball zu haben und das Spiel zu gestalten.

In Ihrer Jugend haben Sie mit Mesut Özil in einem Team gespielt.

Stimmt. Das war in der U 17 bei Rot-Weiss Essen. Wir sind gemeinsam westdeutscher Pokalsieger geworden. Er hat damals schon Sachen mit dem Ball gemacht, die einfach verrückt waren. Schon da hat sich abgezeichnet, dass er eine große Karriere vor sich hat.

Haben Sie noch Kontakt zu ihm?

Heute nicht mehr, aber zu seinen Schalker und zu seinen Bremer Zeiten haben wir noch häufiger miteinander gesprochen.