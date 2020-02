SV Ringenberg definiert als Fernziel einen Kunstrasenplatz

Hamminkeln. Einen Überschuss erwirtschaftet der SV Ringenberg im vergangenen Jahr. Für einen Kunstrasenplatz reicht dies nicht, der ist eher ein Fernziel.

Fußball, Breiten-, Gesundheits- und Fitnesssport sowie seit 2019 auch Volleyball – diesen sportlichen Betätigungsfeldern widmet sich der SV Ringenberg. Und dies mit gegenüber dem vergangenen Jahr konstant 684 Mitgliedern. Davon waren 71 zur Jahreshauptversammlung erschienen, bei denen Vorstandswahlen diesmal eine untergeordnete Rolle spielten. Allein Jan Buchmann-Ebbert löste turnusgemäß Sven Tekniepe als zweiter Kassenprüfer ab.

Bei den Finanzen berichtete der Vorsitzende Klaus van der Sande von einem Überschuss in Höhe von rund 6000 Euro. Höhere Zuschüsse sowie die positive Zuschauerentwicklung durch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Fußball-Kreisliga A haben dazu geführt. Auch die positive Entwicklung mit mittlerweile elf Gruppen im Breitensport-, Gesundheits- und Fitnessbereich trugen zu dem finanziellen Plus in Ringenberg bei.

Karl-Heinz Dickmann seit 50 Jahren dabei

Zum Ziel hat sich der SVR gesetzt, das Fußballteam in der Kreisliga A zu etablieren. Da scheint die Truppe von Trainer Dennis Reddmann als Tabellensiebter auf einem guten Weg zu sein. Auf eine Verbesserung der Platzverhältnisse hofft der Vorsitzende. So könnte recht kurzfristig ein kleinerer Bolzplatz in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Von einem Kunstrasen-Spielfeld sieht Klaus van der Sande den Verein aber noch ein ganzes Stück entfernt. „Da fehlt uns noch die Phantasie, wie wir das bezahlen können. Konkret ist das noch kein Thema, sondern eher als Fernziel definiert“, so der Vereinsvorsitzende.

Mit der goldenen Ehrennadel für 50-jährige Klubtreue wurde der langjährige Fußball-Obmann Karl-Heinz Dickmann ausgezeichnet. Silber für ein Vierteljahrhundert erhielten Hildegard Beske, Judith Overkamp, Gerd Babenerd, Walter Beske und Martin Salemink.