Am Niederrhein. Fußball-A-Ligist SV Brünen empfängt bereits am Freitagabend Westfalia Anholt. Nach der Winterpause holte das Team zehn Punkte aus vier Spielen.

Bereits am Freitagaben (19.30 Uhr) hat Fußball-A-Ligist SV Brünen das Team von Westfalia Anholt zu Gast. „Wir haben etwas gutzumachen“, sagt SVB-Trainer Aycin Özbek, dessen Team im Hinspiel bei der Westfalia mit 2:7 gehörig unter die Räder gekommen war. Der SVB ist im neuen Jahr jedoch im Aufwärtstrend. Aus vier Spielen holten die Brüner zehn Punkte. Mit einem Erfolg gegen Anholt könnte sich das Team bereits entscheidend von der Abstiegszone absetzen. „Wichtig wird es wieder sein, in der Defensive kompakt zu stehen. Das hat uns zuletzt stark gemacht“, so Özbek.

Der SV Ringenberg ist bei der DJK SF 97/30 Lowick II gefordert. Zwar liegt der kommende Gegner in der Tabelle hinter den Ringenbergern und hat fünf Punkte weniger auf dem Konto. Jedoch ließen die Lowicker am vergangenen Spieltag mit einem satten 8:0 beim Aufstiegsaspiranten SV Spellen aufhorchen. „Das spricht schon für sich. Ich wäre mit einem Punkt dort zufrieden“, sagt SVR-Trainer Dennis Reddmann, den die jüngste Derby-Niederlage gegen den SV Brünen noch wurmt. „Wir haben uns dort um den Lohn gebracht. Das wollen wir jetzt besser machen“, so der Übungsleiter. Tobias Peters (Knieprobleme), David Pasz (Hüftblessur), Philipp Arnold (Lauftraining) und Nico Rettinghaus (krank) fehlen weiter. Yannik Terweiden ist nach langer Verletzungspause hingegen wieder eine Option.

Die Heimbilanz spricht für BW Wertherbruch

BW Wertherbruch empfängt TuB Bocholt II. „Wir spielen voll auf Sieg“, gibt Trainer Rene Olejniczak die Richtung vor. Die Blau-Weißen haben als Tabellenachter derzeit nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. „Wir fühlen uns dort, wo wir stehen, gerade ziemlich wohl. Damit das auch so bleibt, müssen wir gewinnen. Wir wollen das Polster nach unten halten“, so Olejniczak. Die Heimbilanz spricht klar für seine Mannschaft. Die Wertherbrucher haben acht von neun Partien auf eigenem Platz für sich entschieden.

„Außerdem wollen wir die Hinspiel-Niederlage wettmachen. Wichtig ist, dass wir die Offensive des Gegners in den Griff bekommen“, so der BWW-Trainer. Torsten Exo, der zuletzt gefehlt hatte, rückt wieder in das Aufgebot. Ansonsten ist die Personallage unverändert.

Ziel des SV Bislich ist ein Punkt aus zwei Spielen

Der SV Bislich gastiert bei TuB Mussum. Trotz nur vier Zählern Rückstand auf den Gegner hat SVB-Coach Steffen Herden großen Respekt: „Das ist eine Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Es wird richtig schwer.“ Der Übungsleiter will aus den kommenden zwei Spielen – der nächste Gegner ist Spitzenreiter SV Haldern – wenn möglich einen Punkt mitnehmen. „Zumindest gute Leistungen sind in diesen Spielen wichtig, um für die dann anstehenden direkten Duelle gerüstet zu sein“, gibt sich Herden gewohnt zurückhaltend. Nils Pagojus ist aus dem Urlaub zurück und steht wieder zur Verfügung. „Wir sind gut gerüstet“, sagt Herden.

Das immer noch sieglose Schlusslicht HSC Berg erwartet den FC Olympia Bocholt, der um den Aufstieg mitspielt. „Ich rechne mir nicht viel aus. Der Gegner hat große Qualität“, sagt HSC-Coach Adolf Grill. Marek Terörde und Tobias Nelskamp fehlen beide privat verhindert.

In der A-Liga Recklinghausen ist der Tabellenzweite TuS Gahlen beim Siebten TuS Velen gefordert. Einen Ausrutscher kann sich das Team von Trainer Thomas Grefen nicht mehr erlauben. Der Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Ramsdorf beträgt nach dem jüngsten 0:0 gegen Wulfen II nun schon sechs Punkte. „Wir wollen den Druck auf Ramsdorf aufrechterhalten. Dafür müssen wir gewinnen“, sagt Trainer Thomas Grefen, dessen Team seit vier Spielen ungeschlagen und in der Rückrunde noch ohne Gegentor ist. Marco Marrali (Bänderverletzung), Marek Cvetkovic (Muskelblessur) und Robin Rodriguez (Urlaub) fehlen. Hinter dem Einsatz von David Jansen steht noch ein Fragezeichen.

Der Tabellendritte SV Schermbeck II ist bei TuS Sinsen II zu Gast. Die Schermbecker brauchen einen Sieg, um am Spitzenduo dranzubleiben. „Der Gegner wird wie immer defensiv spielen und wir müssen Lösungen finden“, sagt SVS-Coach Sleiman Salha. Deniz Dana fehlt verletzt (Sprunggelenk).