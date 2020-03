Der SV Ringenberg steht von den hiesigen Fußball-A-Ligisten in der Tabelle derzeit am besten da. Der Aufsteiger liegt mit 34 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Im Gegensatz zur Hinrunde läuft es beim SVR in diesem Jahr bisher eher schleppend. In den letzten beiden Partien gab es zwei Niederlagen. Am Wochenende empfängt das Team von Dennis Reddmann den GSV Suderwick, der derzeit den Relegationsrang einnimmt.

Auf dem Papier sind die Ringenberger der klare Favorit. „Bei unserer derzeitigen Personallage wäre ich allerdings schon mit einem Punkt zufrieden“, sagt SVR-Trainer Dennis Reddmann. Stammspieler wie Tobias Peters (Urlaub), David Pasz (Hüftprobleme) und Tom Just (Knie) fehlen weiterhin. Dafür stehen in Yannik Terweiden und Javier Lopez-Gamez gleich zwei Stürmer wieder zur Verfügung. „Unser Problem war in den letzten Wochen die fehlende Torgefahr. Mit den beiden sollte es schon wieder ganz anders aussehen“, sagt Dennis Reddmann, der Respekt vor dem Gegner hat: „Suderwick hat fußballerisch Qualität.“

Der SV Bislich hat den Tabellenführer SV Haldern zu Gast. Dass die Bislicher auch Top-Teams ärgern können, haben sie beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen TuB Mussum gezeigt. „Aber Haldern ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Das wird eine sehr schwere Aufgabe“, so SVB-Trainer Steffen Herden. Nach der Rechnung des Bislicher Übungsleiter reichen 44 Zähler für den sicheren Klassenerhalt. Dafür muss der SVB noch zehn Punkte einfahren. „Gegen Haldern kommt es auf eine sehr gute Defensive an. Wir müssen als ganze Mannschaft gut verteidigen. Das fängt vorne an“, sagt der Coach. Jan Lantermann (beruflich verhindert), Sebastian Giesen (Trainingsrückstand), Matthias Hußmann (Gelbsperre) und Rene Bergerschult (krank) fallen aus.

Der SV Brünen gastiert bei der DJK Barlo, die als Tabellenvierter noch im Aufstiegsrennen mitmischt. Die Brüner gehen mit breiter Brust ins Auswärtsspiel. Aus den bisherigen fünf Partien in diesem Jahr holten sie satte 13 Punkte. „Fußball macht Spaß, wenn man Erfolg hat. Wir haben derzeit eine tolle Stimmung und gehen selbstbewusst in dieses Spiel“, sagt SVB-Trainer Aycin Özbek.

Er kann seit einigen Wochen personell fast aus dem Vollen schöpfen kann – eine ungewohnte Situation. „Das hatte ich in Brünen so bisher noch nie. Jetzt sieht man, zu was das Team in der Lage ist“, so der Übungsleiter. Einzig Leon Lenkeit fällt krankheitsbedingt aus.

BW Wertherbruch hat den abstiegsbedrohten SV Rees zu Gast. „Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen aber unbedingt verhindern, dass Rees gegen uns die Trendwende einleitet“, sagt BWW-Trainer Rene Olejniczak. Der Übungsleiter erwartet ein enges Spiel. „Auf unserer Asche wird es wohl eine dreckige Partie. Ein dreckiger Sieg wäre super“, sag er.

Das Schlusslicht HSC Berg ist bei TuB Bocholt II gefordert. „Wir fahren mit großer Motivation dorthin und werden wieder unseren Kampfgeist an den Tag legen“, sagt HSC-Trainer Adolf Grill, dem alle Spieler zur Verfügung stehen.

In der A-Liga Recklinghausen kommt es zum Top-Spiel. Der Zweite TuS Gahlen empfängt den Spitzenreiter VfL Ramsdorf, der derzeit sechs Punkte Vorsprung hat. „Wir müssen gewinnen. Dann ist in Sachen Aufstieg wieder alles drin. Gelingt uns das nicht, war es das wahrscheinlich“, so TuS-Coach Thomas Grefen, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet.

Der Dritte SV Schermbeck II, der den SC Reken II zu Gast hat, hofft auf einen Gahlener Sieg. „Dann würden auch wir näher an Ramsdorf heranrücken“, so SVS-Trainer Sleiman Salha. Deniz Dana fällt mit einer Knöchelblessur weiter aus. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen“, so Salha.