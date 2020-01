Hamminkeln. Ersatzgeschwächt und dann noch ein Gastspiel beim Spitzenreiter – für den Volleyball-Zweitligisten BW Dingden war in Stralsund nichts zu holen.

Spitzenreiter ist für BW Dingden eine Nummer zu groß

Volleyball-Zweitligist BW Dingden hat die Hinrunde mit einer Niederlage beendet. Das Damen-Team blieb beim 0:3 (18:25, 17:25, 14:25) im Auswärtsspiel bei den Stralsunder Wildcats ohne jede Chance. Der Spitzenreiter war für die Blau-Weißen, die nach zwölf Partien nun 18 Punkte gesammelt haben, eine Nummer zu groß.

„Selbst wenn wir unser bestes Spiel abgeliefert hätten, wären wir mit einer Niederlage nach Hause gefahren“, sagte BWD-Trainer Marinus Wouterse nach der Partie, die schon nach gut einer Stunde vorbei war. Der Dingdener Übungsleiter hatte sich gegen den Favoriten auf die Meisterschaft bereits im Vorfeld keine Punkte ausgerechnet. Seine Erwartungen wurden bestätigt „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, so Wouterse.

BW Dingden gerät in eine Negativspirale

Die Dingdenerinnen ließen sich von der sieben Stunden langen Anfahrt zunächst nicht viel anmerken und hielten gegen den Tabellenführer einige Zeit gut mit. Bis zum Stand von 18:18 konnten die Gäste das Spiel offen gestalten. Danach übernahmen die Gastgeberinnen allerdings die Kontrolle und entschieden den Satz durch sieben Punkten in Folge mit 25:18 deutlich für sich. „Der Gegner hat unsere Fehler in dieser Phase eiskalt bestraft. Wir sind in eine Negativspirale geraten. Das kann passieren“, sagte der BWD-Trainer.

Im zweiten Satz ließen die Dingdenerinnen dann deutlich nach. „Wir konnten das Niveau aus der Anfangsphase des Spiels nicht halten. Es war dann schlecht bis richtig schlecht von uns“, so Wouterse, der seinem Team allerdings keinen Vorwurf machen wollte. „Wir konnten die Ausfälle, die wir hatten, nicht kompensieren.“ Die Gäste gaben den zweiten Durchgang mit 17:25 ab. Der dritte Satz fiel mit 14:25 noch deutlicher aus.

Der BWD-Coach hakte die Pleite beim Spitzenreiter schnell ab. Auch die durchwachsene Leistung seiner Mannschaft wollte er nicht überbewerten. „Lieber ein solcher Auftritt auswärts beim Spitzenreiter als zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten“, sagte er.