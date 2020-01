Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanders einsammeln

Als Schlusslicht der Badminton-Oberliga steht für die Reserve des BV Wesel RW am Samstag (18 Uhr) die wichtige Partie beim Vorletzten Bottroper BG an. Dort soll das zweite Team in Bestbesetzung antreten, also auch mit Patrik Sanders.

Gegen 19 Uhr startet die Zweitliga-Truppe in Richtung Hamburg. Dabei geht es über Bottrop, um Patrik Sanders noch mit an Bord zu nehmen.