Salman schießt BW Dingden zum 1:0-Sieg über Amern

Im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga hat sich Blau-Weiß Dingden am Mittwochabend durchaus beeindruckend zurückgemeldet. Nach einer starken zweiten Halbzeit gelang dem Tabellenvorletzten gegen die VSF Amern ein verdienter 1:0 (0:0)-Heimsieg. Für den entscheidenden Jubel unter den 150 Zuschauern am Kunstrasengeläuf sorgte Rückkehrer Mohamed Salman in der 68. Minute. Der Deutsch-Libanese vollstreckte im Gäste-Strafraum den Ball flach in der rechten unteren Torecke.

Rensing verletzt vom Platz

„Das war ein großer Fight meiner Jungs und zugleich ein Zeichen an die Konkurrenz“, betonte Trainer Dirk Juch – auch mit Blick auf die Partie am Sonntag (15 Uhr) bei Mitkonkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter. Dabei hatte Juch gleich sechs Änderungen im Vergleich mit dem letzten Landesliga-Spiel kurz vor Weihnachten beim PSV (0:1) in seiner Startelf vornehmen müssen. Und es dauerte keine zwei Spielminuten, da musste der Coach erneut tauschen. Philipp Rensing war bei einer Abwehraktion am eigenen Strafraum so unglücklich aufs linke Knie gefallen, dass er gegen den erst 18-jährigen Tillmann Kruse in der Innenverteidigung ausgewechselt werden musste. „Das war ein blödes Ding“, so der humpelnde Rensing auf dem Weg zur Kabine.

Trotz des frühen Wechsels legten die Blau-Weißen eine ordentliche erste Halbzeit gegen den Tabellensechsten hin. Nicht von Nachteil war für Dingden dabei, dass die Gäste bis zur 65. Minute auf den Japaner Ken Sugawara (17 Spiele, 16 Tore in der Hinrunde) verzichteten. Die beste Chance der Gastgeber hatte Kapitän Julian Weirather. Dessen Kopfball nach einer Rechtsflanke von Neuzugang Sebastian Klein Schmeink tropfte im hohen Bogen an den linken Innenpfosten (14. Min.).

Auf der Gegenseite brauchte BWD allerdings auch zweimal Glück. Ibuki Noguchi (10.) zielte freistehend vor Keeper Johannes Buers zu hoch, dann schoss der Südkoreaner Yeon Woong Jung aus spitzem linken Einschusswinkel am leeren Tor vorbei (25.). Das 0:0 zur Halbzeit ging bei frostigen drei Grad Celsius in Ordnung.

Gelb/Rot gegen Michael Leyking

Nach dem Wechsel legten die Blau-Weißen allerdings eine überaus beherzte Partie hin. Auch im Vorwärtsgang, bislang ja die große Schwäche. Es gab Chancen im Drei-Minuten-Takt. Bei Julian Weirathers Kopfballtor wurde schon gejubelt, doch Flankengeber Sebastian Klein Schmeink, neben Salman zweiter Angreifer, hatte zuvor im Abseits gestanden. Vier Minuten später erlöste dann aber Torjäger Mohamed Salman seine Farben.

Eng wurde es in der Endphase, weil Michael Leyking wegen wiederholtem Foulspiel in der 83. Minute Gelb/Rot sah. Doch die Dingdener Defensive ließ keine ernsthafte Chance der Gäste mehr zu. „Einen Tag dürfen wir uns nun freuen, dann arbeiten wir auf den nächsten kleinen Schritt hin“, erklärte Trainer Juch nach dem Schlusspfiff.

BW Dingden: J. Buers – Cavusman, M. Leyking, Rensing (2. Kruse), Schluse – F. Leyking (88. Schneiders), Weirather, St. Buers, Kamps (77. Sack) – Salman, Klein Schmeink (83. Lange).