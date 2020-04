Saison endet mit Abbruchtabelle mit Quotientenregelung

Am Niederrhein. HVN und dessen Kreise folgen Entscheidung des Bundesrates des Deutschen Handball-Bundes. Schiedsrichter-Ordnung wird angepasst.

Die Handball-Saison wird anhand der Abbruchtabelle mit einer Quotientenregelung gewertet. Dieser Entscheidung des Bundesrates des Deutschen Handball-Bundes zur Wertung der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit folgte nun der Handball-Verband Niederrhein und dessen Kreise, also auch der Handballkreis Wesel.

Das bedeutet: Die Pluspunkte werden durch die Zahl der absolvierten Spiele geteilt, mit 100 multipliziert und auf eine Nachkommastelle gerundet. Bei Quotientengleichheit entscheidet der direkte Vergleich – wenn noch nicht alle Spiele des Vergleichs ausgetragen worden sind, der Quotient des Torverhältnisses. Es gibt nur Auf-, aber keine Absteiger – von Rückzügen und Disqualifikationen abgesehen.

„Wir hatten am Niederrhein schon im Vorfeld entschieden, dass wir uns dem Bundesratsbeschluss anschließen werden“, erklärte Michael Girbes, der Leiter der Technischen Kommission beim Handball-Verband Niederrhein.

Drei Kreistitel für Nachwuchs des SV Schermbeck

Demnach ergeben sich folgende Aufsteiger in der Saison 2019/2020: Männer, Aufsteiger in die Landesliga Niederrhein: TuS Xanten; Aufsteiger in die Bezirksliga: Uedemer TuS; Aufsteiger in die Kreisliga: MTV Rheinwacht Dinslaken IV; Frauen, Aufsteiger in die Landesliga Niederrhein: TuS Lintfort II; Aufsteiger in die Bezirksliga: HSG Hiesfeld/Aldenrade IV.

Bei der Jugend freut sich der SV Schermbeck über gleich drei Kreismeistertitel: männliche A-Jugend: weibliche A-Jugend und weibliche B-Jugend.

Zudem wird die Schiedsrichter-Ordnung angepasst. Das erweiterte Präsidium des HVN hat im Umlauf beschlossen, dass der Punktabzug in der Spielzeit 2019/2020 nicht vollzogen wird und um ein Jahr geschoben wird. Damit ist die Saison 2020/2021 erstmals Grundlage für den Punktabzug, der dann in der Spielzeit 2021/2022 umgesetzt wird.