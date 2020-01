Reserve nimmt Platz des Landesligisten PSV Lackhausen ein

Wäre alles nach Plan gelaufen, dann hätte sich der PSV Lackhausen sicher nicht vor der Favoritenrolle drücken können. Doch muss der Fußball-Landesligist gleich auf 18 von 22 Feldspielern verzichten, wenn am Samstag ab 13 Uhr in der Rundsporthalle die Weseler Stadtmeisterschaft ausgetragen wird. Verletzungen, Urlaub, Studium oder einfach Regeneration: PSV-Trainer Björn Assfelder steht in diesen Tagen kurz nach dem Jahreswechsel nahezu ohne Mannschaft dar.

„Das ist natürlich nicht toll für uns”, sagt der Coach des klassenhöchsten Teilnehmers. „Aber in vielen Fällen muss ich der Gesundheit den Vorrang geben.” Assfelder hatte daraufhin angeboten, seinen Kader für die Stadtmeisterschaft mit Spielern aus der Reserve und der vereinseigenen A-Jugend aufzufüllen. Ein Kompromiss, der abgelehnt wurde. Immerhin fand der PSV in Rücksprache mit den anderen Klubs eine Einigung, so dass nun die komplette zweite Lackhausener Mannschaft den Verein vertritt.

Klarer Auftrag von Trainer Björn Assfelder

„Das ist aus meiner Sicht eine faire Regelung”, so der Coach. Seinen Kollegen Stefan Terhorst, der die PSV-Reserve in der B-Liga trainiert, nimmt er nun in die Pflicht. „Ich habe ihm aufgetragen, den Titel zu gewinnen”, so Assfelder. „Mit diesem Druck muss er nun leben.“ Wie weit es ihn durch das Turnier tragen wird, hängt natürlich davon ab, ob und wie gut sich der PSV II in der Vorrundengruppe B durchsetzen kann. Mindestens Platz zwei soll es sein, will man ins Halbfinale, wobei sich Terhorst und seine Akteure gegen zwei weitere B-Ligisten und einen C-Ligist behaupten werden müssen.

Viktoria Wesel ist der Titelverteidiger

Vor allem Viktoria Wesel könnte dem namhaften Konkurrenten Probleme bereiten. Das B-Liga-Team vom Sascha Groth und Daniel Berge ist nach dem überraschenden Erfolg im Jahr 2019 Titelverteidiger und will auch 2020 weit vorne landen. „Es wäre sicher vermessen zu sagen, dass wir wieder gewinnen”, sagt Viktoria-Coach Groth. „Aber wir wollen uns in diesen Stadtderbys Motivation für die Liga holen und natürlich ins Halbfinale.”

Das sieht auch Matthias Lange nicht anders. Der Coach des B-Ligisten GW Flüren wagt zwar keine konkrete Prognose, weil aus seiner Sicht im Hallenfußball mehr möglich ist als auf dem Platz. „Aber entscheidend ist, dass die Jungs Bock auf Fußball haben. Dann werden wir schon sehen, was am Ende dabei herauskommt.”

Außenseiter in der Gruppe B ist zweifelsfrei der SV Ginderich. Als C-Ligist im Kreis Moers wolle man versuchen, so Trainer Pascal Tepass, die klassenhöheren Gegner zu ärgern. „Wichtiger aber für uns ist es, dass sich niemand ernsthaft verletzt“, sagt der Übungsleiter.

Lokalsport Der Spielplan Gruppe A: SV Bislich - Wesel Anadolu Spor (Samstag, 13 Uhr), SV Büderich - Weseler SV (13.36 Uhr), SV Bislich - SV Büderich (14.12 Uhr), Anadolu Spor - Weseler SV (14.48 Uhr), Anadolu Spor - SV Büderich (15.24 Uhr), Weseler SV - SV Bislich (16 Uhr). Gruppe B: PSV Lackhausen II - GW Flüren (13.18 Uhr), SV Ginderich - Viktoria Wesel (13.54 Uhr), PSV Lackhausen II - SV Ginderich (14.30 Uhr), GW Flüren - Viktoria Wesel (15.06 Uhr), GW Flüren - SV Ginderich (15.42 Uhr), Vikt. Wesel - PSV Lackhausen II (16.18 Uhr). Halbfinale: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (16.51 Uhr), Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (17.09 Uhr). Endspiele: Spiel um Platz 3 (17.42 Uhr), Finale (18 Uhr, alle Spiele Rundsporthalle)

Bei so viel Zurückhaltung der Gegner rutscht ein anderer Verein in die Favoritenrolle. Als einziger A-Ligist und damit klassenhöchster Verein bei der Veranstaltung gilt nun der SV Bislich als erster Anwärter auf den Stadtmeistertitel. Der Klub ist zudem Ausrichter in diesem Jahr und bestreitet das Eröffnungsspiel um 13 Uhr gegen den C-Ligisten Wesel Anadolu Spor. Doch während sich Polat Aydin für seine Jungs von Anadolu Spor durchaus Chancen auf den Titel ausrechnet („Wir müssen nur intelligent genug spielen.”), macht SVB-Trainer Steffen Herden in Understatement. „Wir hegen keine besonderen Ambitionen”, sagt er. „Letztlich spielt, wer will.”

Das Halbfinale ist aus seiner Sicht dennoch Pflicht, zumal sich in der Vorrundengruppe A neben Anadolu Spor mit dem Weseler SV noch ein weiterer C-Ligist befindet. „Ab dem Halbfinale entscheidet dann bei solch einer Veranstaltung stets die Tagesform”, so Herden. „Wäre aber schön, wenn wir das erste und das letzte Spiel dieser Stadtmeisterschaft bestreiten könnten.” Das wäre dann – logisch – das Finale, das für 18 Uhr angesetzt ist.

Dahin wollen aber auch die B-Liga-Kicker des SV Büderich. „Wir wollen zwar in erster Linie Spaß an der Sache haben”, sagt Ricardo Kafka, erst seit wenigen Tagen Trainer der im Kreis Moers beheimateten Mannschaft. „Doch auch wenn wichtige Spieler fehlen, sollten wir doch mindestens in das Halbfinale kommen“, so der neue Coach.