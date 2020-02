PSV Lackhausen muss die Motivation schnell wieder hochfahren

Hinter Björn Assfelder liegt ein Sonntag, den er während der Saison selten erlebt. Als „entspannten Familientag“ bezeichnet der Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen im Rückblick den 9. Februar, an dem er eigentlich mit seiner Elf beim Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord hätte antreten müssen. Orkantief „Sabine“ sorgte aber bekanntlich für eine Komplettabsage durch den Fußballverband Niederrhein. Irgendwelche Trainingseinheiten stattdessen waren dem 36-Jährigen auch zu risikobehaftet. Also ging es erst gestern zur ersten Einheit, ehe am Mittwoch (20 Uhr) die Nachholpartie beim Spitzenreiter ansteht.

„Einfach ein bisschen bewegen“, beschreibt Assfelder den Trainingsinhalt 24 Stunden vor der Begegnung. Die hatten die beiden Kontrahenten so kurzfristig ansetzen können, da sie bei der internen Abfrage in der jeweiligen Mannschaft ausschließlich grünes Licht von den Kickern erhielten. „Hätte ein Spieler mitgeteilt, dass er nicht könne, hätten wir dem Termin auch nicht zugestimmt“, erläutert der Lackhausener Übungsleiter.

Matchplan wird den Begebenheiten angepasst

Doch nun geht es am Mittwochabend nach Sterkrade. Im dritten Anlauf – bereits das Nachholspiel bei der SV Hönnepel-Niedermörmter war abgesagt worden – wollen die Weseler endlich wieder um Meisterschaftspunkte kämpfen. „Man arbeitet ja immer auf diesen einen Termin hin“, sagt Assfelder. Wenn dann die Absage kommt, falle man schon ein wenig in ein Loch. „Alle waren heiß auf das Spiel, dann hat die Motivation einen Schlag bekommen“, erzählt Björn Assfelder. Die Aufgabe für einen Coach sei es nun auch, dass „wir die Motivation bei den Spielern möglichst schnell wieder hochfahren“. Am besten bis am Mittwoch um 20 Uhr, wenn der Tabellenvierte den Liga-Primus zum zweiten Mal in der Saison fordert.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Herbst des vergangenen Jahres hatte der PSV trotz einer 3:2-Führung noch mit 3:4 den Kürzeren gezogen. Gegenüber dem eigentlichen Termin am vergangenen Sonntag hat sich die Zielsetzung der Lackhausener logischerweise nicht verändert. „Unsere Idee ist immer noch, das Spiel zu gewinnen“, so Assfelder. Mit welchem Matchplan, das will er anhand der Begebenheiten (Wind) vor Ort entscheiden. Die zuletzt angeschlagenen Sebastian Eisenstein und Timo Giese sind wieder komplett einsatzbereit. Damit fehlen allein Stephan Sanders (Bänderriss) und Christopher Abel (Überbein an der Ferse).