Die Premiere hielt für den RFV Jagdfalke Brünen zumindest einen Höhepunkt bereit. Beim ersten Dressur-Late-Entry-Turnier räumte Pia-Sophie Holz vom Gastgeber ab. Die Amazone entschied mit Pualani die Prüfung der Klasse M* für sich, zudem belegte das Paar den dritten Platz in der L-Dressur - Trense. „Wir haben ein sehr positives Feedback erhalten“, sagte Pressewartin Michelle Eberlin zudem nach der Veranstaltung. Eine Wiederholung in 2021 ist geplant.

Allerdings lag zwischen der Zahl der Nennungen und der wirklich erschienenen Dressur-Reiter besonders in der beiden M-Prüfungen eine recht große Diskrepanz. Jeweils nur rund die Hälfte widmeten sich in der Halle den Aufgaben. Allerdings wollte Michelle Eberlin diese Hohe Zahl an Absagen nicht unbedingt am Coronavirus festmachen. „In dieser Jahreszeit kränkeln auch die Pferde recht häufig“, erzählte die Pressewartin. In der L-Dressur - Trense und der Prüfung der Klasse S* sah es bei der Teilnehmerzahl auch besser aus.

Vorstandssitzung am Dienstag wegen Coronavirus

In Sachen Zuschauer zeigte sich der Veranstalter letztlich auch recht zufrieden. Besonders an den Nachmittagen füllte sich die Halle. „Insgesamt sind wir mit einem positiven Gefühl aus den beiden Tagen herausgegangen“, so Michelle Eberlin. Nach so einer Premieren-Veranstaltung gebe es natürlich auch noch ein paar Sachen zu verbessern. „Aber das sind Kleinigkeiten“, meinte die Pressewartin.

Am kommenden Samstag und Sonntag (ab 8.30 Uhr) ist das Springturnier geplant. Rund 400 Nennungen für die 14 Prüfungen sind eingegangen. Allerdings könnte auch hier das Coronavirus noch eine Rolle spielen. „Wir haben deswegen noch eine Vorstandssitzung für Dienstagabend einberufen“, erzählt Eberlin. Da fällt dann die endgültige Entscheidung über Absage oder Turnier. „Derzeit spitzt sich ja von Tag zu Tag die Lage zu“, so die Jagdfalke-Presswartin.