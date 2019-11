Niewerth und Hanemann schießen Schermbeck ins Halbfinale

Der SV Schermbeck darf weiter von der ersten DFB-Hauptrunde träumen. 250 Zuschauer sahen am Mittwochabend bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auf dem Waldsportplatz einen hart erkämpften 2:1 (2:1)-Heimerfolg des gastgebenden Oberligisten über den DSC Wanne-Eickel. Durch den Sieg gegen den Tabellenzweiten der Westfalenliga zog das Team von Trainer Thomas Falkowski in das Halbfinale des Westfalenpokals ein.

Die SVS-Kicker hatten die Nerven ihres Übungsleiters in der zweiten Hälfte ordentlich strapaziert, in dem sie einige gute Gelegenheiten zur Vorentscheidung vergeben hatten. Umso gelöster wirkte Falkowski dann nach dem Schlusspfiff des Bielefelder Referees Florian Exner, der mehr als fünf Minuten hatte nachspielen lassen. „Das ist schon ziemlich emotional und schwer jetzt gleich die richtigen Worte zu finden. Der ganze Verein kann auf jeden Fall stolz darauf sein, was wir erreicht haben“, jubelte der bekennende Pokal-Fan Falkowski hinterher. Seine Mannschaft habe gegen einen Gegner mit Oberliga-Qualität fast alles umgesetzt, was der Coach vorgegeben hatte.

„Ohne Wanne wär’ hier gar nix los“, sangen die zahlreich mitgereisten DSC-Anhänger nach Spielbeginn immer wieder. In Sachen Stimmung auf den Rängen lagen die Gäste tatsächlich klar vorne. Fußballerisch gehörte die Anfangsphase auf dem schwer zu bespielenden Rasen aber ganz den Schermbeckern. Nach sehenswerten Spielzügen vergaben Dominik Göbel (5.) und Dominik Milaszewski (8.) erste Chancen. Kurz darauf traf Kilian Niewerth dann zur völlig verdienten SVS-Führung.

Die Hausherren ließen sich auch vom Ausgleich durch Rene Michen, der in der 18. Minute fast aus dem Nichts traf, nicht verunsichern, spielten weiter munter nach vorne – und wurden schließlich belohnt. Nach einem Ellbogencheck gegen Milaszewski im Strafraum zeigte Exner auf den Punkt. Dominik Hanemann ließ sich die Chance auf die erneute Führung nicht nehmen (22.).

In der Folgezeit verflachte das Spiel zusehends, auch nach dem Wechsel konnten beide Mannschaften die Zuschauer mit ihren spielerischen Leistungen nicht mehr unbedingt erwärmen. Dafür blieb es aber bis zum Ende spannend, auch weil Sandro Poch (54.) und Hanemann (72.) sehr gute Chancen auf das 3:1 vergaben. Wanne-Eickel versuchte bis zum Schluss alles, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Auch die Brechstange brachte den Gästen in den Schlussminuten nichts mehr, weil Schermbeck nun aufopferungsvoll verteidigte und sich immer wieder befreien konnte.

An einen möglichen Halbfinalgegner wollte Falkowski hinterher noch keinen Gedanken verschwenden: „Jetzt gibt’s erstmal ein Bier oder einen Glühwein mit Schuss.“