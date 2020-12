Niederlage im Endspiel und ein Team schreibt Klubgeschichte

Am Niederrhein. Im Sommer normalisiert sich der Sportbetrieb ein wenig, Corona ist nicht mehr allgegenwärtig. Doch es gibt zum Start Hindernisse.

Der HSC Berg, abgeschlagenes Schlusslicht und ohne Sieg in der Fußball-Kreisliga A, hat im Juli über die Klassenzugehörigkeit abstimmen lassen. Das 17:13-Ergebnis bringt dem Aufsteiger eine weitere Spielzeit in der höchsten Klasse auf Kreisebene ein. Neu hinzu kommen die Reserven des PSV Lackhausen und des Hamminkelner SV, die sich in der B-Liga einen Aufstiegsplatz gesichert haben.

Fußball-C-Ligist Wesel Anadolu Spor geht mit Ferhat Isik als Trainer in die neue Spielzeit. Polat Aydin hatte frühzeitig seinen Rücktritt erklärt.

Trauer beim HSV um den Vorsitzenden

Die Vereine geben die Richtung vor, der Fußballverband folgt dem Meinungsbild. Da die Saison erst im September beginnt und sie aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch mit vielen Fragezeichen zu versehen ist, werden aus den zwei Landesliga-Gruppen drei und aus den sechs Bezirksliga-Gruppen acht. Damit ist die Zahl der Spieltage überschaubar. Im Gegensatz zur Oberliga Westfalen: Hier votieren 13 der 21 Vereine, darunter der SV Schermbeck, für die ganz große Lösung mit 42 Spieltagen.

Der Hamminkelner SV trauert um seinen Vorsitzenden Gottfried Bückmann, der überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Bückmann war maßgeblich am Bau der neuen Anlage beteiligt, dem HSV stand er von 1979 bis 1983 und dann seit 1996 bis zu seinem Tod vor.

Der Fußballkreis Rees/Bocholt beschließt den Modus der kommenden Saison. Die A-Liga mit 20 Mannschaften bestreitet eine Hinrunde, ehe jeweils zehn Teams noch eine einfache Runde in einer Auf- und Abstiegsgruppe bestreiten. Aus den zwei B-Ligen werden drei, bei den C-Ligen bleibt es bei vier Gruppen.

Das passiert im August

Die Coronavirus-Pandemie macht erfinderisch und neue Kooperationen möglich: Der RV St. Hubertus Obrighoven und der ZRFV von Lützow Hamminkeln richten gemeinsam ein Vielseitigkeitsturnier aus. Springen und Dressur finden in Hamminkeln, die Geländeprüfungen in Obrighoven statt. Es funktioniert bestens.

Dreimal Pfosten und Latte beim SV Schermbeck

Zur neuen Fußball-Saison tritt eine Regelung in Kraft, die für etwas mehr Gerechtigkeit bei Sperren führt. Tricksereien sind nun nicht mehr möglich. Statt wie bisher in Wochen werden die Sperren nun wie auch in der Bundesliga in Spielen ausgesprochen.

Der Fußball-Oberligist SV Schermbeck hat das Finale im Westfalenpokal erreicht und benötigt damit nur noch einen Sieg, um in die DFB-Pokalhauptrunde einzuziehen. Auf heimischer Anlage fegt das Team von Trainer Sleiman Salha den Landesligisten SpVg. Hagen 1911 mit 6:1 vom Platz. Eine Woche später zeigt die Glückgöttin dem SVS in Kaiserau, wo das Endspiel ohne Zuschauer gegen den Klassenkontrahenten RSV Meinerzhagen ausgetragen wird, allerdings die kalte Schulter. Beim 0:2 führt ein äußerst zweifelhafter Elfmeter zum Rückstand, in einer mindestens gleichwertigen Situation bleibt der Elfmeterpfiff für die Schermbecker aus. Zudem treffen die SVS-Kicker gleich dreimal Pfosten und Latte.

Regionalliga-Fehlstart für den BV Wesel RW

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) beschließt, die Saison erst einmal ohne Doppel auszutragen. Stattdessen gibt es zwölf Einzel.

Kirsten de Baey-Ruszin im Pech: In ihrem ersten Profijahr als Triathletin ist bisher jeder Wettkampf abgesagt worden. Nun will sie eigentlich in Davos bei einem halben Ironman (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen) ihren ersten Wettbewerb bestreiten. Doch bei einer Trainingseinheit mit dem Rad stürzt sie und bricht sie sich den Ellenbogen.

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der 2. Bundesliga startet Badminton-Regionalligist BV Wesel RW mit einer 2:6-Niederlage beim BC Hohenlimburg II. Bis zur Unterbrechung der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie reicht es nur zu einem Zähler in dann fünf ausgetragenen Begegnungen. Mit ein Grund sind die Kniebeschwerden von Jan Felix Matulat, der zwischendurch passen muss.

Zahlreiche Coronafälle beim SV Schermbeck

Die TuS Drevenack schreibt mit den B-Liga-Kickern Vereinsgeschichte. Durch einen 2:1-Erfolg über den Bezirksligisten SC 26 Bocholt zieht das Team von Trainer Tihomir Borojevic erstmals in die erste Pokalrunde auf Verbandsebene ein. Dies gelingt auch dem A-Ligisten SV Brünen mit einem 2:0 beim Bezirksligisten Olympia Bocholt. Landesligist BW Dingden ist dank eines 2:1 beim A-Ligisten SV Spellen ebenfalls mit dabei.

Die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck stehen durch einen 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den Westfalenligisten Spvgg. Erkenschwick im Finale des Kreispokals Recklinghausen gegen TuS Haltern. Doch die Erkenschwick-Partie ist für längere Zeit eine der letzten der Schermbecker. Kurz vor dem dann abgesagten Endspiel gibt es beim SVS einen positiven Coronafall, letztlich werden es fast ein Dutzend.

Das passiert im September

Der Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga bringt eher keine Überraschung: Der PSV Lackhausen fährt einen 4:1-Erfolg im Derby bei BW Dingden ein. Die Blau-Weißen gehen zwar mit 1:0 in Führung, doch die Weseler schütteln sich nur kurz und schlagen zurück. Währenddessen kommt der Bezirksligist Hamminkelner SV trotz eines 2:0-Vorsprungs nur zu einem 2:2 gegen den SV Vrasselt.

Der SuS Wesel-Nord kann entgegen vieler Vereine seine Jahreshauptversammlung auch in Corona-Zeiten durchführen. Dabei beschließen die Verantwortlichen, den Verein umzubennen. Der Zusatz "Nord" fällt weg, der Klub heißt nun nur noch SuS Wesel.

Flürener Tennis-Herren 40 steigen auf

Martin Sterzenbach und C'est Bon, das passt. Der Springreiter des RV Lippe-Bruch Gahlen sichert sich mit dem Wallach von Vanessa Borgmann (RFV Jagdfalke Brünen) in Langenfeld den Titel des Rheinischen Meisters. Sterzenbachs Klubkollege Jens Hoffrogge landet in Warendorf beim Bundeschampionat für sechsjährige Pferde mit Ibsen auf dem zweiten Platz.

Nun ist auch die Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga der Damen gestartet. BW Dingden, das Team des niederländischen Trainers Marinus Wouterse, feiert zum Auftakt einen 3:2-Heinerfolg über BSV Ostbevern.

Die Tennis-Herren 40 des TC BW Flüren feiern den Aufstieg in den 2. Verbandsliga. Im Entscheidungsspiel gegen den TC Duisburg-Süd gelingt dem Team ein 5:4-Erfolg auf der Anlage des TC Mehrhoog.

GW Lankern und BW Dingden beenden die JSG

Fußball-Landesligist BW Dingden hat sie 1:4-Abfuhr gegen den Lokalrivalen PSV Lackhausen gut verkraftet, beim VfL Rhede kommt das Team von Coach Dirk Juch zu einem 4:0-Erfolg. Torjäger Mohamed Salman ist an allen vier Treffern beteiligt, zwei erzielt er selbst.

Eigentlich blüht die Zeit der Jugendspielgemeinschaft (JSG) im Fußball. Doch BW Dingden und GW Lankern beenden nach der Spielzeit 2020/21 die Zusammenarbeit. Die Vorstellungen für eine gemeinsame Zukunft gehen bei den Vereinen auseinander.

Mit einiger Verspätung aufgrund der Coronavirusfälle im eigenen Team nimmt Fußball-Oberligist SV Schermbeck die Saison auf. Vom Gastspiel bei TuS Ennepetal bringt der Spätstarter mit dem 2:2 einen Zähler mit.

Neues Trainerduo bei Viktoria Wesel

Sie ist Olympiasiegerin mit der deutschen Vielseitigkeitsmannschaft, bei einer erneut gemeinsamen Veranstaltung des RV St. Hubertus Obrighoven und des ZRFV von Lützow Hamminkeln fügt sie einen weiteren Sieg ihrer beeindruckenden Karriere hinz. Ingrid Klimke gewinnt eine Zwei-Sterne-Prüfung mit Cascamara.



Sascha Groth will aus persönlichen Gründen spätestens im Winter als Trainer des Fußball-B-Ligisten aufhören. Doch er legt schon nach drei Partien das Amt nieder, Thomas Lohn und Daniel Berge folgen ihm als Trainerduo.