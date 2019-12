Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Runde dreigeteilt

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist dreigeteilt. Am kommenden Mittwoch (11. Dezember) erwartet beispielsweise der SV Brünen die Elf des GSV Suderwick. Einen Tag später sind in ihren Heimspielen die Teams von BW Wertherbruch (gegen DJK Barlo) und HSC Berg (gegen Westfalia Anholt) gefordert. Ihr Fußballjahr beschließen am Sonntag der SV Bislich (bei Olympia Bocholt) und SV Ringenberg (bei TuB Mussum).