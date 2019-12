Der Stabhochsprung-Nachwuchs des Weseler TV beim Training in der heimischen Leichtathletikhalle.

Wesel. Für die Stabhochspringer des Weseler TV ging es beim beim 3. Nikolaus-Cup des LAZ Rhede um Normerfüllungen für die Nordrheinmeisterschaft.

Nachwuchs des Weseler TV knackt die Nordrhein-Norm

Für die Nachwuchs-Leichtathleten des Weseler TV ging es beim 3. Nikolaus-Cup des LAZ Rhede unter anderem im Stabhochsprung um Normerfüllungen für die Nordrheinmeisterschaft. Alexa Heiermann (W14) und Leni Groos (W13) lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Beide hatten bei 2,50 Meter jeweils einmal die Latte gerissen und benötigten einen zweiten Versuch, bevor die Höhe auf 2,60m aufgelegt wurde. Hier wackelte die Latte mehrmals nur knapp, bevor sie dann aber doch zu Boden fiel. Am Ende standen 2,50m in der Ergebnisliste, womit die Norm von 2,30m locker erfüllt wurde.

Auch Vivie Kammerknecht (W12), die für die Nordrhein-Hallenmeisterschaften aufgrund ihres Alters noch nicht startberechtigt ist, erfüllte mit 2,40m eigentlich die Norm. Auch sie sprang bis 2,30m fehlerfrei und leistete sich nur einen kleinen Patzer beim ersten Versuch über 2,40m. Bei 2,50m war dann Schluss.

Erster Wettkampf für Anni Groos

Fynn Axmann (M14) übersprang alle Versuche bis 2,40m fehlerfrei und lies damit alle Gegner in seiner Altersklasse hinter sich. Auch bei ihm standen am Ende 2,40m auf der Ergebnisliste. Als jüngste startete die erst zehnjährige Anni Groos in ihren ersten Stabhochsprungwettkampf und stieg bei der Höhe von 2,00 Meter ein. Nach einer kleinen Unsicherheit über 2,10m konnte sie ihre Nervosität überwinden und übersprang 2,20m und 2,30m. Bei 2,40m blieb die Latte dann nicht mehr oben.

Nachdem Jonah Schuhmann (M15) im Hochsprung zuvor alle Höhen im ersten Versuch gemeistert hatte, wackelte die Latte erstmals bei 1,74 Meter. Im zweiten Versuch schaffte er diese Höhe aber souverän und übersprang fehlerfrei die 1,77m. Bei 1,80m lief es dann nicht mehr so rund, hier wollte Absprung einfach nicht mehr so locker gelingen, obwohl man schon erkennen konnte, dass die Höhe bereits möglich ist. Mit 1,77m und Platz zwei konnte er aber durchaus zufrieden sein.

Zudem traten auch die Werfer des WTV im Kugelstoßen an. Alexandra Kubis stieß die 3kg-Kugel 8,99 Meter weit. Tino Kettner, der seine Technik umgestellt hatte, war sehr zufrieden, mit der Drehstoßtechnik 11,38 Meter gestoßen haben. Bei ihm ließen die weiten Versuche noch viel Potenzial erkennen.