Wesel. Das Marathon-Debüt in Wesel war insgesamt eine gelungene Angelegenheit. Doch einige Punkte wollen die Organisatoren am 3. Januar 2021 ändern.

Nach der Marathon-Premiere geht es nun an die Feinjustierung

Das Lob kam aus berufenem Munde. „Das war eine tolle Atmosphäre, die Organisatoren haben einen Superjob hingelegt, ich bin richtig stolz darauf, dass Wesel einen Marathon über die Bühne gebracht hat“, erklärte Bürgermeisterin Ulrike Weskamp. Direkt neben ihr stand am späten Sonntagnachmittag Christopher Kloß. Der Cheforganisator hatte an der Strecke rund um den Auesee und im Start/Ziel-Bereich vermutlich einen Marathon zu Fuß zurückgelegt.

Und Herausforderungen ist Kloß, der schon Ultraläufe als Athlet bewältigt hat, schließlich gewohnt. Umso schöner war zu sehen, dass sich die organisatorisch größte Herausforderung für Kloß und sein vorwiegend aus Mitgliedern der Lauffreunde HADI bestehendes 70-köpfiges Helferteam gelohnt hatte.

Kritikpunkte waren schon sehr auffällig

1438 Starter waren eine starke Zahl und fast das Dreifache von dem, was die Organisatoren anfangs veranschlagt hatten. Da war es nur eine Randnotiz, dass Nikki Johnstone abgesagt hatte. Der Düsseldorfer Marathon-Favorit, der die klassische Distanz schon in 2:22 Stunden bewältigt hatte, musste wegen einer Muskelverletzung kurzfristig passen. So war der Weg für Hawaii-Triathlet Sascha Hubbert frei, der bekanntlich am Auesee sein Trainingsdomizil hat.

Das Wetter spielte weitgehend mit. Es war mild und trocken, und es gab fast keinen lästigen Wind. Dazu landete Sascha Hubbert im Marathon einen Gastgeber-Sieg, zudem lief die Hamminkelnerin Kirsten de Baey-Ruszin im Halbmarathon als Erste ins Ziel.

Alles gut so weit? „Weitgehend ja. Wir werden jetzt noch Feedback und Meinungen sammeln und dann sicherlich mit kleinen Verbesserungen die zweite Veranstaltung planen“, sagte Kloß. Die Kritikpunkte des ersten Marathon-Sonntags in Wesel waren durchaus auffällig. Halbmarathon-Sieger Ludger Schröer nahm mangels geeigneter Beschilderung erst den falschen Weg zur Zeitmessung im Ziel. Fast hätte das den Langläufer der LG Deiringsen, ein Ortsteil von Soest, den Gesamtsieg gekostet. Immerhin rettete Schröer acht Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten ins Ziel.

Lokalsport Moonlightlauf steigt nach Christi Himmelfahrt Nach der Premiere mit dem ersten Marathon in Wesel haben die Lauffreunde HADI Wesel nun gut dreieinhalb Monate Zeit, um sich auf das nächste Event vorzubereiten. Dabei steht am 22. Mai ein Selbstläufer auf dem Programm. Zum 13. Mal bittet der Verein am Tag nach Christi Himmelfahrt um 21.15 Uhr zum äußerst beliebten Moonlightlauf, der zur Finanzierung der Beleuchtung entlang der Strecke am Auesee ins Leben gerufen wurde. Vergangenes Jahr starteten 607 Athleten. Am 23. Mai folgt um 10 Uhr direkt noch die zweite Auflage des Esel-Walks für die Walking-Freunde.

„Diese Panne hätte auch größeren Ärger verursachen können. Wir werden im neuen Jahr mit Wechselkanälen arbeiten, damit so ein Fauxpas nicht mehr passiert“, so Cheforganisator Kloß. Die Rennen waren übrigens mit gut 30 Minuten Verspätung losgegangen. Grund war ein Stau vor der Anmeldung aufgrund zahlreicher Nachmeldungen. Auch am Parkplatz hatte sich ein Stau gebildet. „Wir wollten natürlich niemanden um seinen Start bringen, deshalb ging alles eine halbe Stunde später los“, betonte Kloß.

Schließlich befanden sich auch einige weit gereiste Läufer im Teilnehmerfeld. Ein Pole aus Zakopane war ebenso mit dabei wie zwei Engländer aus Felixstowe. Dazu ließen sich Marathon-Sammler aus ganz Deutschland den ersten Wesel-Start nicht nehmen. Kloß und Kollegen hoffen nun für 2021 auf viele Wiederholungstäter. Der Termin der zweiten Ausgabe steht fest: 3. Januar. „Die Stadt wird selbstverständlich helfen so gut es geht“, versicherte Bürgermeisterin Ulrike Weskamp.