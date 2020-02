Wesel. In der Niederrheinliga bezwingen die D-Juniorenkicker des PSV Lackhausen auch den SV Budberg. Beim 4:;0 zeigt sich Max Peerenboom torhungrig.l

Max Peerenboom beim 4:0 des PSV Lackhausen in Torlaune

Die D-Juniorenkicker des PSV Lackhausen fühlen sich bei ihrer Premiere in der Niederrheinliga scheinbar pudelwohl. Nach dem 2:1 bei Hamborn 07 kam das Team von Trainer Roger Rütter am Molkereiweg zu einem 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Budberg. „Wir haben das Spiel dominiert und waren in allen belangen überlegen“, stellte der Lackhausener Coach nach dem Abpfiff zufrieden fest.

Allerdings räumte er auch ein, dass der Gast einige Ausfälle zu verkraften hatte. Dadurch sei Budberg diesmal nicht auf Augenhöhe gewesen, im Sommer letzten Jahres hatte das noch anders ausgesehen. Im Freundschaftsspiel setzten sich die Weseler damals zwar auch durch, jedoch nur mit 5:3. Beim Aufeinandertreffen am Samstag kam der Gast allerdings nicht einmal auch nur in die Nähe eines Torerfolgs. „In der ersten Halbzeit hatte Budberg nicht einen Abschluss, nach der Pause allein einen Freistoß zentral auf unseren Schlussmann“, erzählte Roger Rütter.

Ganz anders agierte sein Team. „Da waren richtig gute Spielzüge dabei“, lobte der Übungsleiter seine Truppe. Als Torjäger erwies sich dabei der offensive Sechser Max Peerenboom, auf dessen Konto die ersten drei Treffer gingen (9./27./42.). Beim dritten Tor hatte zuvor Leonard Neuemhoff einen Foulelfmeter an den Innenpfosten gesetzt, Peerenboom war gelegt worden und staubte ab. Den Schlusspunkt unter den noch zu knapp ausgefallenen Sieg setzte Till Raab (54.). (R. P.)