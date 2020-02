Am Niederrhein. Die Partie in Hönnepel-Niedermörmter fiel aus, Fußball-Landesligist PSV Lackhausen testete in Moers (1:1). SV Schermbeck siegte 2:1, HSV mit 4:2.

Magere Leistung des PSV Lackhausen statt Landesligaspiel

Um die Mittagszeit erfolgte am Samstag die erwartete Absage des Landesliga-Nachholkicks zwischen der SV Hönnepel-Niedermörmter und dem PSV Lackhausen. Der „Acker“ war aufgrund der Regenfälle nicht bespielbar. Die Partie soll am Mittwoch (11. März, 20 Uhr) nachgeholt werden. Trotzdem kickten die Weseler gestern. Mit dem Bezirksligisten GSV Moers hatte PSV-Trainer Björn Assfelder abgesprochen, dass beim Pflichtspiel der ersten die zweite Mannschaft anreisen würde. Nun gastierte die Landesliga-Elf in Moers und kam zum 1:1 (0:1).

Ein wichtiger Test für PSV-Trainer Björn Assfelder. „Für diejenigen, die lange Zeit verletzt waren, war die Partie super“, sagte der 36-Jährige. Denn nur durch Spielpraxis könnten sie wieder in den Rhythmus finden. Zudem sollten die Akteure, die eher im zweien Glied stehen, „ihre Ansprüche durch Leistung untermauern, das war eher nicht so“, meinte der Coach.

Timo Giese und Sebastian Eisenstein angeschlagen

„Es war nicht gut“, sagte Assfelder. Viktor Klejonkin, der wie auch Timo und Nico Giese, Linus Dersch und Sebastian Eisenstein erst eingewechselt wurde, traf nach dem 0:1 (16.) zum Ausgleich (73.). Timo Giese (Schlag aufs Schienbein) und Eisenstein (umgeknickt) mussten schnell wieder raus, so dass die Wesler am Ende nur zu neunt waren. „Hoffentlich ist es nichts Schlimmes“, so der Coach.

SV Schermbeck scheint für Holzwickede gerüstet zu sein

Das Fazit von Thomas Falkowski fiel positiv aus. „Wir sind bereit für nächste Woche“, stellte der Trainer des Fußball-Oberligisten SV Schermbeck nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg beim Niederrhein-Oberligisten 1. FC Kleve fest. Auch wenn noch einige Akteure gefehlt hatten (unter anderem Dominik Milaszewski, Cedric Drobe, Malte Grumann, Marek Klimczok, Dominik Hanemann), „waren wir das bessere Team und haben verdient gewonnen“, so der Coach nach dem letzten Test vor dem Heimspiel kommenden Sonntag gegen den Holzwickeder Sport-Club.

Guter Job des Keepers aus der dritten Mannschaft

Der im Sommer nach dem Willen des SVS-Vorstandes scheidende Übungsleiter hatte sein Team entsprechend der späten Phase der Vorbereitung eingestellt. „Wir sind die Partie so angegangen, als ob es das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause ist“, erläuterte Thomas Falkowski. Zwischen den Pfosten hatte er für Cedric Drobe, der nach seinem Muskelfaserriss in der kommenden Woche wieder einsteigen will, auf Marvin Kötter aus der dritten Mannschaft gebaut. „Er macht einen guten Job“, lobte Falkowski den Schlussmann.

Gute 75 Minuten des Hamminkelner SV beim 4:2-Sieg

Der Führungstreffer der Schermbecker ging auf das Konto von Gökhan Turan (30.), nur fünf Minuten später traf Kleve zum 1:1. Michael Smykacz besorgte nach der Pause den Siegtreffer (52.).

Einen gelungen letzten Test vor dem Start nach der Winterpause legte Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV hin – zumindest in 75 der 90 Minuten. Im Duell zweier gleichklassiger Teams siegte der HSV bei Borussia Veen mit 4:2 (1:2). Als Pascal Bongers mit Kniebeschwerden raus musste (30.), kam bis zur Pause Sand ins Getriebe des Hamminkelner Spiels.

„Vorher war das wirklich hervorragend, da haben wir auch gar nichts zugelassen“, lobte Trainer Michael Tyrann seine Elf. Bereits in der ersten Minute war der Gast durch Jörn Bergendahl in Führung gegangen. Dann versuchte sich HSV-Keeper Sascha Tünte im Dribbling, schon stand es 1:1 (30.). Mit der Pause legte der Gastgeber das 2:1 nach. „In der zweiten Hälfte haben wir dann auf ein Tor gespielt“, so Tyrann. Alexander Siepen (62./89.) und Tom Wirtz (65.) trafen noch zum Sieg. (R. P.)