Leichte Entwarnung für Trainer Dirk Juch

Der Trainingsauftakt am Montagabend verlief nicht so, wie Dirk Juch sich das gewünscht hätte. Drei der vier bei den Hamminkelner Stadtmeisterschaften verletzten Kicker verpassten den Start bei den Blau-Weißen.

Deniz Tulgay muss bekanntlich seinen MRT-Termin am kommenden Montag in Sachen Knieverletzung abwarten. Bei Felix Leyking sind die Kniebeschwerden nicht schlimmer geworden, er legt nun eine zwei- bis dreitägige Pause ein. Der Tritt in die Ferse von Timo Holtkamp scheint keine längere Ausfallzeit nach sich zu ziehen, er drehte schon wieder Laufrunden. Die Wadenblessur von Gerrit Lange zieht eine Pause nach sich. „Er ist selbst Physiotherapeut und kann das gut selbst einschätzen“, so sein Coach. Marvin Übbing beginnt in zwei Wochen wieder mit Laufeinheiten.