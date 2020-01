Landesligist BW Dingden winkt der Hattrick in der Halle

Der Auftrag ist kurz und knapp formuliert. Wir wollen den Titel”, sagt Dirk Juch. „Es wäre unsere dritte Stadtmeisterschaft in Folge.” Der Trainer des Landesliga-Aufsteigers von Blau-Weiß Dingden klingt sehr bestimmt, wenn er auf Einstellung und Erwartung hinsichtlich der am Sonntag in der Dingdener Halle stattfindenden Hamminkelner Fußball-Stadtmeisterschaft blickt, die vom BW Wertherbruch ausgerichtet wird. Die Miniserie von zwei Turniererfolgen in 2018 und in 2019 soll im Januar 2020 nun um einen weiteren Triumph ausgebaut werden.

Und als klassenhöchster Teilnehmer fällt den Blau-Weißen naturgemäß die Favoritenrolle zu. „In der Halle laufen die Dinge zwar stets ein bisschen anders als auf dem Platz”, sagt Juch. „Aber die Favoritenrolle nehmen wir natürlich an. Außerdem: Wenn wir teilnehmen, dann wollen wir auch gewinnen.” Damit das gelingt, hat Juch unter der Woche einen Abend im Bocholter Soccer-Center angesetzt, um seinen Spielern die Umstellung zu erleichtern.

BW Dingden startet Sonntag gegen GW Lankern

Am Sonntag ab 11 Uhr läuft dann das Turnier, das der Titelverteidiger gegen den B-Ligisten GW Lankern eröffnen wird. Zudem müssen sich die Dingdener gegen den A-Kreisligisten HSC Berg und gegen den Bezirksligisten Hamminkelner SV durchsetzen, wobei die ersten beiden Teams dieser Gruppe A das Halbfinale erreichen werden. „Ganz sicher werden wir keinen Gegner unterschätzen”, sagt der BWD-Coach. „Zudem haben wir auch den Zuschauern gegenüber eine Verantwortung, diese Hallenmeisterschaft ernst zu nehmen.”

Hamminkelner SV enttäuschte letzte zwei Jahre

Diesen Anspruch hat auch Michael Tyrann. Der Trainer des HSV hegt die Ambition, „mindestens ins Finale zu kommen, besser noch zu gewinnen”. Trotz der enttäuschenden Auftritte der vergangenen zwei Jahre, als die Hamminkelner stets schon in der Vorrunde ausschieden, gehören sie wieder zum engsten Favoritenkreis und haben sich diesmal einiges vorgenommen. „Ich erwarte, dass meine Spieler heiß auf Wiedergutmachung sind”, sagt Tyrann. „Zudem schaut die ganze Stadt auf dieses Hallenturnier.”

Beim HSC Berg sieht man die Dinge ein wenig entspannter. In der Liga noch immer ohne Sieg, betrachtet Trainer Adolf Grill die Stadtmeisterschaft „nicht als Juxveranstaltung, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir am Sonntag dort gewinnen.” Für ihn geht es darum, „guten Fußball zu spielen” und von Verletzungen verschont zu bleiben.

Deutlich ausgeglichener ist die Ausgangslage in der Gruppe B, wo zu den drei A-Kreisligisten BW Wertherbruch, SV Brünen und SV Ringenberg der B-Ligist VfR Mehrhoog das Vorrunden-Quartett komplettiert. „Einen ausgemachten Favoriten gibt es da nicht”, sagt Ringenbergs Trainer Dennis Reddmann. Sein Team schaffte es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale, und diesen Achtungserfolg möchte er gern wiederholen. „Allerdings möchte ich gern zwei, drei Leistungsträger schonen und weiß deshalb noch nicht genau, mit welchem Kader ich antreten kann”, sagt er. „Insofern werden wir locker und entspannt an die Dinge herangehen.”

Lokalsport Der Spielplan Gruppe A: GW Lankern - BW Dingden (Sonntag, 11 Uhr), Hamminkelner SV - HSC Berg (11.50 Uhr), HSC Berg - GW Lankern (12.40 Uhr), BW Dingden - Hamminkelner SV (13.30 Uhr), Hamminkelner SV - GW Lankern (14.20 Uhr), HSC Berg - BW Dingden (15.10 Uhr). Gruppe B: VfR Mehrhoog - SV Brünen (11.25 Uhr), SV Ringenberg - BW Wertherbruch (12.15 Uhr), BW Wertherbruch - VfR Mehrhoog (13.05 Uhr), SV Brünen - SV Ringenberg (13.55 Uhr), SV Ringenberg - VfR Mehrhoog (14.45 Uhr), BW Wertherbruch - SV Brünen (15.35 Uhr). Halbfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B (16.15 Uhr), 1. Gruppe B - 2. Gruppe A (16.45 Uhr). Endspiele: Neunmeterschießen um Platz 3 (17.25 Uhr), Finale (17.45 Uhr).

Das wird sich Rene Olejniczak so nicht erlauben können. Auch wenn der Wertherbrucher Trainer kein ausgewiesener Fan des Hallenfußballs ist, so steht sein Team als Ausrichter in der Pflicht. „Wir wollen auf jeden Fall die Vorrunde überstehen und Spaß haben”, sagt er. Dafür hat er seine Mannschaft gleich mit vier A-Jugendlichen komplettiert, die am Sonntag zum Einsatz kommen sollen. „Wir haben in unserer Gruppe keine klassenhöhere Mannschaft, deshalb erwarte ich, dass wir uns fürs Halbfinale qualifizieren.”

Beim SV Brünen möchte man, wie schon im Vorjahr, gern wieder ins Finale. Welche Spieler auflaufen werden, weiß Trainer Aycin Özbek aktuell noch nicht. „Ich muss noch schauen, welche Spieler ich letztlich mitnehme. Das ist derzeit noch ungewiss.”

Dies gilt auch für Frank Terhorst. Der Trainer des B-Ligisten VfR Mehrhoog weiß zudem um die Außenseiterrolle seines Teams. „Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal”, so der Coach. „Wir wollen Spaß haben, keiner soll sich verletzten – und wenn am Ende etwas dabei herausspringt, freuen wir uns.” Als Kandidat für das Finale (17.45 Uhr), sieht er seine Mannschaft nicht.