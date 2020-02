Lackhausen agiert beim 1:5 in Sterkrade lange auf Augenhöhe

Wesel. 70 Minuten lang ist Wesel beim Spitzenreiter in Oberhausen ebenbürtig. Drei Joker-Tore sorgen in der Schlussphase aber noch für klare Fronten.

Wer die Anlage der Spvgg. Sterkrade-Nord nach 70 Minuten Spielzeit hätte verlassen müssen, wäre bei diesem Endergebnis wohl aus allen Wolken gefallen. Lange hatten die Gäste des PSV Lackhausen dem Spitzenreiter der Fußball-Landesliga ein rassiges Duell auf Augenhöhe geliefert. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen die Weseler dem Führungstreffer sogar ein wenig näher zu sein. Am Ende fiel die Niederlage für das Team von Björn Assfelder aber noch deftig aus. Mit 1:5 (1:1) mussten sich die Postsportler nach drei ganz späten Oberhausener Joker-Toren geschlagen geben.

„Dass wir zum Schluss noch so auseinanderfallen, ist natürlich bitter. Wir haben das lange gut gemacht und aus meiner Sicht auch etwas mehr investiert. Sterkrade war dann aber einfach viel effizienter“, resümierte PSV-Coach Assfelder nach der vierminütigen Nachspielzeit, in der der soeben eingewechselte Neuzugang der Hausherren Phillip Gorris noch zweimal eiskalt vollstreckt hatte (90.+2/90.+4). Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit war es der ebenfalls frisch in die Partie gekommene Tom Mattern, der mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte.

Lackhausen kam ordentlich aus den Startlöchern und hatte durch Sebastian Eisenstein schnell die erste Gelegenheit (3.). Doch auch die Sterkrader waren mit schnellen Gegenstößen immer wieder gefährlich, gingen schließlich auch nicht ganz unverdient durch Christian Biegierz (33.) in Führung. Die Phase nach dem ersten Treffer des Abends gehörte dann aber den Gästen. Lauritz Meis hätte fast schon den Ausgleich erzielt (38.), Nico Giese stellte schließlich nach einem schönen Spielzug über Eisenstein und Johannes Bruns, dessen Schuss an den Pfosten klatschte, noch vor dem Wechsel per Abstauber auf 1:1 (44.).

Mit Wiederbeginn waren die Weseler dann gleich wieder das spielbestimmende Team, ohne sich allerdings wirklich klare Möglichkeiten zu erarbeiten. Der Tabellenführer bekam kaum noch Zugriff, fing sich aber nach einer Stunde wieder und ging schließlich erneut in Front. Aus dem Rückraum hatte Stefan Jagalski stramm abgezogen, der Klärungsversuch von Luis Blaswich per Kopf landete unhaltbar für seinen Keeper Raven Olschewski im PSV-Tor (71.).

Kasparek und Kowalski kommen

Trotz aller Bemühungen und zwei frischen Offensivkräften, die Assfelder mit Jost Kasparek und Daniele Kowalski noch brachte, hatte der Gast keine Antwort mehr. Spätestens mit dem dritten Sterkrader Treffer, ebenfalls ein abgefälschter Schuss, gingen bei den Weselern dann auch die Köpfe runter, und Goris durfte bei seinem ersten Pflichtspiel-Kurzeinsatz für die Oberhausener noch mit einem Doppelpack seine Gefährlichkeit demonstrieren.

PSV: Olschewski; Bruns, Sobotta, Laader, Timo Giese, Meis (87. Kowalski), Blaswich, Klejonkin, Nico Giese, Eisenstein (81. Kasparek), Tuncel.