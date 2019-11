Kreuzband okay, aber Bruch des Gelenkkopfes bei Übbing

Hamminkeln. Schrecksekunde beim Fußball-Landesligisten BW Dingden: Erst hieß es Kreuzbandriss bei Marvin Übbing, doch ganz so arg ist es doch nicht.

Der Schreck saß zunächst tief beim Fußball-Landesligisten BW Dingden und Trainer Dirk Juch. Die erste ärztliche Diagnose ging bei Marvin Übbing von einem Kreuzbandriss aus, zugezogen durch einen Pressschlag im letzten Meisterschaftsspiel der Blau-Weißen beim SC Kapellen-Erft (0:5). Doch die einen Tag später erfolgte MRT-Untersuchung gab etwas Entwarnung. Der 29-Jährige zog sich einen Bruch des Gelenkkopfes zwischen Waden- und Schienbein zu.

„Er und wir sind jetzt erst einmal glücklich, dass es kein Kreuzbandriss ist“, sagt Dirk Juch. Doch dem Trainer des Landesliga-Neulings steht der reaktivierte Fußballer zumindest in den nächsten vier Wochen nicht zur Verfügung. Marvin Übbing muss über diesen Zeitraum eine Schiene tragen.

Danach wird der Heilungsverlauf überprüft. „Möglicherweise droht noch eine OP“, so sein Coach. Übbing und Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern) sind bisher die Verstärkungen für die Rückrunde. BWD hält weiter die Augen offen. „Aber es ist nicht so einfach, jemanden im Winter zu finden, der passt“, so Juch.