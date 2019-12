Wesel. Der Kapitän des PSV Lackhausen trifft in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Endstand. Nach dem Schlusspfiff kochen die Emotionen hoch.

Johannes Bruns köpft Wesel zum Derbysieg über BW Dingden

Schiedsrichterin Lena Mertens hatte vier Minuten Nachspielzeit angezeigt. Doch auch die sind fast abgelaufen, als Julian Fuchs den Ball von der rechten Seite noch einmal in den Dingdener Strafraum schlägt. Hohe Bälle hatten die Blau-Weißen bis dahin kaum vor Probleme gestellt, doch jetzt hat kein Gästeakteur mehr Lackhausens Innenverteidiger Johannes Bruns auf dem Schirm. Der PSV-Kapitän kommt im Zentrum völlig frei zum Kopfball und versenkt die Kugel. Sofort danach pfeift Mertens ab.

Fußball-Landesligist Lackhausen hat damit auch den zweiten Nachbarschaftsvergleich mit dem Aufsteiger aus Dingden gewonnen, auch wenn sich die Mannschaft von Björn Assfelder beim 1:0 (0:0) im Derby gegen tapfer verteidigende Blau-Weiße auf dem heimischen Rasen viel schwerer tut als beim ersten Aufeinandertreffen im August am Mumbecker Bach.

Hitzige Diskussionen nach dem Schlusspfiff

Bis sich die Lackhausener Spieler nach dem Ende der Partie im Strafraum versammeln und dort im Kreis tanzend „Derbysieger, Derbysieger“ skandieren, vergehen nach Spielschluss ein paar Minuten, in denen es zwischen beiden Lagern ziemlich hoch hergeht. Die Teams geraten am Mittelkreis immer wieder aneinander. Am heftigsten geht es zwischen BWD-Akteur Deniz Tulgay und dem Weseler Keeper Canberk Cevirgen zur Sache. Auch Assfelder und sein Dingdener Trainerkollege Dirk Juch geraten kurz verbal aneinander. Juch beklagt immer wieder, dass ihm PSV-Einwechselspieler Stephan Sanders auf den Schuh gespuckt haben soll. Sein Sohn Kevin Juch sieht noch die Gelb-Rote Karte.

Für die ersten großen Emotionen in einem bis dahin ziemlich ruhigen Derby hatte die erste Dingdener Hinausstellung gesorgt. BWD-Verteidiger Daniel Meyering war an der Außenlinie überhart gegen Linus Dersch eingestiegen. Über die Richtigkeit der Roten Karte (76.) durfte es keine zwei Meinungen geben. Die Gäste beklagten sich jedoch darüber, dass Lackhausen den Ball zuvor nicht ins Aus gespielt hatte, als ein Dingdener Spieler im Mittelfeld am Boden lag.

Sack vergibt die dicke Chance

Schon in Hälfte eins hatte der Favorit aus Wesel zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnte den Dingdener Abwehrriegel aber kaum knacken. Die beste Chance hatten sogar noch die Gäste, als Juch in Minute 23 aus aussichtsreicher Position verzog. „Wir hatten uns einiges überlegt, aber wirklich nichts davon umgesetzt“, beklagte Assfelder. Sein Team kam verbessert aus der Kabine und vergab durch Sebastian Eisenstein (48.) und Eray Tuncel (68.), die beide nur den Pfosten trafen, sowie noch einmal Tuncel (60.) , Dersch (55.) und Nico Giese (56.) beste Einschussmöglichkeiten. Von Dingden war offensiv gar nichts mehr zu sehen. Doch in der Nachspielzeit bot sich plötzlich dem eingewechselten Alexander Sack gegen aufgerückte Weseler die große Chance auf den „Lucky Punch“. Hier hatte der PSV durchaus Glück, dass Mertens das Einsteigen von Fuchs gegen Sack kurz vor dem Sechzehner nicht als Foul bewertete. Eine Minute später jubelten dann die Lackhausener auf der anderen Seite.

„Es war sicher kein gutes Spiel von uns, aber wir wollten unbedingt den Derbysieg. Da ist das Wie am Ende auch egal. Jetzt überwintern wir als Tabellenvierter, was aus meiner Sicht ein sehr gutes Ergebnis ist“, erklärte Assfelder.

Auf der anderen Seite trauerte Dirk Juch der letzten Unaufmerksamkeit hinterher. „Natürlich hatte der PSV viel mehr Chancen. Am Ende war es ein reines Powerplay, aber es ist trotzdem sehr schade, dass wir uns für unseren Kampf nicht belohnt haben.“

PSV: Cevirgen; Fuchs, Bruns, Laader, Timo Giese, Sadek (54. Kötter) Nico Giese, Eisenstein (70. Kasparek), Dersch (82. Sanders), Klejonkin, Tuncel.

BWD: Stefan Buers; Rensing, Meyering, Lange, Tulgay, Juch, Weirather, Cavusman, Leyking (71. Holtkamp), Steffen Buers, Ameling (64. Sack).

Tore: 1:0 Bruns (90.+4).

Rote Karte: Meyering (76./Foulspiel).

Gelb-Rote Karte: Juch (90.+4).