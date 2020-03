Jagdfalke Brünen sagt Turnier wegen Coronavirus doch noch ab

Bis zum Nachmittag waren die Verantwortlichen des RFV Jagdfalke Brünen noch gewillt, das Springturnier am Samstag und Sonntag durchzuführen. Doch dann sagte die Vorsitzende wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Veranstaltung ab. „Wir ziehen die Reißleine. Hinterher ist dann noch etwas, es schieben mittlerweile ja alle Panik“, sagt Britta Becker. rund 400 Nennungen waren für die zweitägige Veranstaltung eingegangen, noch am Freitagnachmittag wurden die Springreiter informiert.

Die Genehmigung der Stadt hatten die Jagdfalke-Verantwortlichen noch am Freitag bekommen. „Wir standen im steten Austausch mit den Behörden“, erzählt Britta Becker. Zudem sollte das Turnier hauptsächlich für die Sportler über die Bühne gehen. Ansonsten war eher „ein kleiner Rahmen“ angesagt, so die Vereinsvorsitzende. Die Anlage brachten die Mitglieder aus hygienischer Sicht auf jeden Fall in einen Top-Zustand. Zudem hätten Listen für Besucher ausgelegen, in die sie sich alle eintragen sollten – für den Fall der Fälle.

Ausschlaggebend für die Absage sei gewesen, so Britta Becker, dass „nun auch noch die Schulen geschlossen werden“. Der normale Reitbetrieb findet weiter statt.