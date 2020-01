Wesel. So hatte sich Handball-Verbandsligist HSG Wesel den Start ins neue Jahr nicht vorgestellt. Am Donnerstagabend gab es eine 26:27-Heimschlappe.

HSG Wesel leistet sich einen Fehlstart ins neue Jahr

Es war eine der Begegnungen, die eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Zu fehlerhaft agierten beide Teams. Doch am Ende leistete sich der Handball-Verbandsligist HSG Wesel am Donnerstagabend einige Unzulänglichkeiten mehr und unterlag Treudeutsch Lank mit 26:27 (10:12). „Wir haben ganz bitter zwei Punkte liegen gelassen, gerade gegen einen Tabellennachbarn muss man gewinnen“, ärgerte sich nach der Schlusssirene Wesels Trainer Jans Mittelsdorf. Dass sich sein Team diese überflüssige Heimschlappe selbst zuzuschreiben hatte, dies war auch dem Weseler Übungsleiter nach der sehr überschaubarer Vorstellung seines Teams bewusst.

Der Gastgeber fand zu Beginn der Partie kaum statt. Daniel Weber und Fabian Hoffmann warfen aus dem Rückraum insgesamt fünf Fahrkarten in Folge. Während Hoffmann sich im Laufe des Spiels fing, blieb Weber unter seinen Möglichkeiten. „Er ist sonst eine wichtige Stütze für uns“, so sein Trainer. Erst in der 9. Minute kamen die Weseler zu ihrem ersten Treffer (1:3) durch das einzige Tor Webers in der Partie.

Philipp Müngersdorf erwischt ganz starken Abend

Bei der HSG fehlte oft das Tempo, meist waren es Einzelaktionen, die die Weseler heranbrachten. „Gerade im spielerischen Bereich waren wir nie Herr der Lage“, räumte Jan Mittelsdorf ein. Wenigstens hatte Philipp Müngersdorf einen starken Tag erwischt, mit am Ende elf Treffern war er mit Abstand der beste Weseler Akteur. Einen mehr als gebrauchten Abend erwischte hingegen Niklas Borowski, dem fast nichts gelang.

Alle drei Neuzugänge kommen zu Einsatzzeiten

Immerhin konnte der Coach personell aus dem Vollen schöpfen. So standen die Winter-Neuzugänge Daniel Hojan, Jonas Kulinski und Timothy Agorku teilweise sogar zusammen auf dem Feld. Besonders Hojan überzeugte über weite Strecken der Partie, baute in den letzten Minuten allerdings auch etwas ab. „Das war von allen drei Spielern ein guter Einstand“, lobte Mittelsdorf, der nun über wesentlich mehr Alternativen verfügt.

Dass diese an diesem Abend nicht zu einem Sieg reichten, lag zum einen an der Phase zwischen der 47. und 53. Minute sowie an zu vielen Zeitstrafen gerade zum Ende der Begegnung hin. Nach der ersten Führung der HSG überhaupt (13:12/35.) gelang es den Weselern, scheinbar entscheidend mit 22:18 (47.) davonzuziehen. Technische Fehler und schwache Abschlüsse führten jedoch zum 22:23 (53.). Nun war wieder alles offen.

Lokalsport So haben sie gespielt HSG Wesel: Baatz, Hünting; Müngersdorf (11/4), Hojan (3), Borowski, Hoffmann (5), Rotte (2), Weber (1), Popovic, Hermann, Steffens (2), Jacobi, Kulinski, Agorku (2).

Der Gastgeber schwächte sich jetzt allerdings selbst. Fabian Hoffmann, Jonas Kulinski und Michael Steffens mussten zwischen der 54. und 60. Minute ihre Zeitstrafen auf der Bank absitzen. „Das hat uns den Sieg gekostet. Allerdings war es auch unglaublich, wofür die Schiedsrichter zwei Minuten gegeben haben“, so Mittelsorf. Trotzdem lag die HSG auch dank Keeper Matthias Baatz noch im Bereich eines Zählers. Doch nach einem Freiwurf blieb Fabian Hoffmanns Versuch drei Sekunden vor dem Ende an den Händen der Gäste hängen.