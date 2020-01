HSG Wesel kann nur auf einen Sahnetag hoffen

Die Saison befindet sich zwar schon im neuen Jahr, doch für die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel steht erst an diesem Wochenende das letzte Hinrundenspiel auf dem Programm. Und das hat es wahrlich in sich. Das Team von Trainer Jan Mittelsdorf reist am Samstagabend (19.30 Uhr) zum TV Geistenbeck und trifft damit auf den bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter. Mit 24:0-Zählern führen die Gastgeber die Tabelle souverän an und sind in dieser Auseinandersetzung der klare Favorit.

Aber Angst haben ist, laut Mittelsdorf, verboten. „Sicher stellt Geistenbeck die mit Abstand stärkste Mannschaft, aber ich setze mich an einem Samstagabend nicht ins Auto, fahre 80 Kilometer, um dort dann nur die Punkte abzuliefern”, so der HSG-Coach. „Ich habe durchaus eine gewisse Erwartungshaltung. Wir haben nichts zu verlieren und können nur glänzen.“ Stimmt aber nur dann, wenn das Team jene Schwächen abstellt, die es im so unglücklich verlorenen Heimspiel gegen Treudeutsch Lank (26:27) offenbarte.

Spieler beschäftigt die Niederlage noch lange

„Wir wissen, dass wir nicht so gut gespielt haben in dieser Partie”, so der Trainer. „Wir wissen aber auch, dass wir es besser können.” Was Mittelsdorf meint: Ihm fehlte im Spiel seiner Mannschaft die Einstellung und der Zug zum Tor. Positiv hingegen fiel ihm auf, dass seine Spieler sich noch lange mit dieser Niederlage beschäftigten und nicht gleich zur Tagesordnung übergingen. Die Partie wurde im Training thematisiert und analysiert, und jeder Spieler, so der Coach, habe sich kritisch hinterfragt. „Wir haben an jenem Tag nicht zusammengefunden und keinen Biss entwickelt”, sagt er. „Andererseits wissen wir genau, wo wir ansetzen müssen.”

Ob das am Ende allerdings reichen wird, um die erwartbare Niederlage in Geistenbeck zu vermeiden, scheint zumindest fraglich. Die Gastgeber verfügen über eine Mannschaft, in der ausschließlich erfahrene Akteure stehen. Viele sind bereits seit Jahren Teil dieses Kollektivs. „Die haben sich über mehrere Spielzeiten gefunden, sind eingespielt und in allen Bereichen einfach gut”, sagt Mittelsdorf. Eine besondere Stärke, die es hervorzuheben gilt, habe der TVG nicht. „Vielmehr hat man sich konsequent dort verstärkt, wo Bedarf bestand. Und das haben sie so gut gemacht, dass sie zurecht den Anspruch haben, ganz oben zu stehen.”

Lokalsport Noch ein Gastspiel Nach dem Auftritt am Samstagabend beim Spitzenreiter wartet eine Woche später direkt erneut in der Fremde ein weiterer harter Brocken auf die HSG Wesel. Am 25. Januar (19 Uhr) gastiert das Team von Jan Mittelsdorf beim Tabellenvierten TSV Kaldenkirchen. Erst am 1. Februar (18 Uhr) schnuppert das Team wieder heimische Hallenluft, wenn es gegen den Tabellenletzten Tschft. Grefrath geht.

Die HSG Wesel braucht demnach schon einen richtigen Sahnetag, um dort Punkte einsammeln zu können. Da trifft es sich schlecht, dass mit Michael Steffens (privat verhindert) und Winterzugang Jonas Kulinski (beruflich verhindert) zwei Spieler am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Und auch hinter Tobias Hermann, der sich im Spiel gegen Lank eine Zehenprellung zuzog, steht noch ein kleines Fragezeichen. Ungeachtet dessen bleibt Mittelsdorf optimistisch. „Auch Geistenbeck kann mal einen schlechten Tag erwischen, an dem es nicht so passt”, sagt er. „Das wäre dann diese Gelegenheit, die wir nutzen könnten, wenn wir voll da sind.”