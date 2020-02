HSG Wesel kann nach Heimsieg nun ein wenig durchatmen

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel können durchatmen. Am Samstagabend gelang dem Team von Trainer Jan Mittelsdorf vor heimischer Kulisse ein deutlicher 32:23 (16:11)-Erfolg gegen die Turnerschaft Grefrath. Mit diesem doppelten Punktgewinn gegen das Tabellenschlusslicht haben die Handballer der HSG den Abstand zum Schlusslicht wieder deutlich erhöhen können und auch den Anschluss an die Mittelfeldplätze hergestellt.

Bei nun zwölf Punkten aus den bisherigen 15 Partien können die Weseler den kommenden Aufgaben deutlich entspannter entgegensehen. „Wir haben fast alles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten”, so der Trainer nach dem Spiel. „Wir haben Kampfgeist und Leidenschaft auf den Platz gebracht, wir haben eine aggressive und gut funktionierende Abwehr gestellt und haben den Gegner zu keiner Zeit ins Spiel finden lassen.”

Dominik Weber hilft aus und trifft sechs Mal

Von Beginn an zeigten die Akteure der HSG, dass sie nicht gewillt waren, die Punkte dem Gegner zu überlassen. Zwar gehörten die ersten guten Aktionen den Grefrathern, die mit 1:0 (2.) und 2:1 (5.) in Führung gingen. Allerdings war Mittelsdorf in der Anfangsphase mit einigen Pfiffen des Unparteiischen überhaupt nicht einverstanden. Danach aber fanden die Hausherren ins richtige Fahrwasser und führten nach knapp 14 Minuten bereits mit 7:3.

Der Gegner reagierte und spielte fortan jeden seiner Angriffe ohne Schlussmann, aber mit dem siebten Feldspieler. „Das ist extrem ungewöhnlich”, so Mittelsdorf, „aber über den Positionsangriff kam die Turnerschaft gegen unsere sehr gute Defensive kaum zum Erfolg.”

Auch die HSG reagierte und brachte mit Dominik Weber, der für gewöhnlich für seinen neuen Verein AMTG Hamburg aufläuft, aber ein Zweitspielrecht für die HSG besitzt, einen Linkshänder für die Position im rechten Rückraum, dem insgesamt sechs Tore gelangen. Bis zur 28. Minute bauten die Gastgeber ihre Führung nun auf 16:10 aus, mit 16:11 wurden dann die Seiten gewechselt. „Die Führung hätte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon deutlich höher ausfallen müssen”, so ein nicht ganz zufriedener Weseler Trainer Jan Mittelsdorf.

Lokalsport So haben sie gespielt HSG: Baatz, Hünting; Müngersdorf (3), Hojan (1), Borowski (6), Hoffmann (4), Rotte, Daniel Weber (6/2), Popovic, Hermann (1), Steffens (1), Dominik Weber (6), Jacobi (4), Agorku.

Die Feinjustierungen in der Pause griffen zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst nur bedingt. Auch Keeper Mattias Baatz, der angeschlagen in die Begegnung gegangen war, konnte trotz einer sehr guten Leistung nicht verhindern, dass die Gäste zur Mitte der zweiten Halbzeit wieder bis auf drei Tore herangekommen waren (45./20:23). Doch nach einer Auszeit und drei HSG-Treffern in Serie war die Partie entschieden. „Es war gut zu sehen, dass unsere Automatismen besser und besser greifen”, so Mitteldorf. „Jetzt wollen wir weiter Punkte sammeln und in der Tabelle klettern.”