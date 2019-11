Am Niederrhein. Verbandsliga-Absteiger GW Flüren besitzt in der Tischtennis-Landesliga nach dem 9:5-Erfolg in Voerde vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger.

Herbstmeisterschaft rückt für GW Flüren immer näher

In der Tischtennis-Landesliga ist GW Flüren die Herbstmeisterschaft kaum noch zu nehmen. Der Tabellenführer hielt sich auch im schweren Auswärtsspiel beim TV Voerde schadlos und hat nun schon vier Punkte Vorsprung auf die DJK Rhenania Kleve, die den TTC Homberg im Verfolgerduell mit 9:1 bezwang. „Wir haben knapp, aber verdient gewonnen“, atmete Flürens Mannschaftsführer Wolfgang Gerth nach dem 9:5-Erfolg in Voerde tief durch.

Der bislang zu Hause noch ungeschlagene Tabellenfünfte erwies sich als der erwartet schwere Prüfstein. Die Grün-Weißen gingen zum ersten Mal in dieser Saison mit einem Rückstand aus den Doppeln, denn nur Wolfgang Gerth/Thomas Christians behielten die Oberhand. Danach bewies der Spitzenreiter, dass er mit Drucksituationen umgehen kann. Fünf Einzel gingen über fünf Sätze, vier Mal siegten die Gäste. Leon Becks wehrte im Duell mit Thomas Hasenwinkel sogar vier Matchbälle ab.

Weseler TV bezieht deutliche 1:9-Schlappe

„Voerde hat uns viel abverlangt“, meinte Wolfgang Gerth. „Aber wir haben einen kühlen Kopf bewahrt und eine mannschaftlich geschlossen starke Leistung gezeigt.“ In den Einzeln punkteten Wolfgang Gerth, Leon Becks (2), Thomas Christians (2), Torsten Lantermann, Oliver Seibert und Michael Gerth zum siebten Saisonsieg.

Der Weseler TV zog beim TTV Rees-Groin II mit 1:9 den Kürzeren. „Im Moment ist bei uns etwas der Wurm drin“, haderte Teamsprecher Gordon Thiel. „Natürlich hat Rees eine gute Mannschaft. Aber so deutlich hätten wir nicht verlieren müssen.“ Ralph Benning gewann im mittleren Paarkreuz in vier Sätzen gegen David Berns. Zuvor hatte Veit Grüttgen gegen Jonas Menne haarscharf den Kürzeren gezogen. Die übrigen Partien gingen recht klar an den Gastgeber.

TV Mehrhoog II nutzt Gunst der Stunde

In der Bezirksklasse (Gruppe 1) hat der TV Mehrhoog II die Gunst der Stunde genutzt. Der Tabellensechste schlug den bislang verlustpunktfreien TuS 08 Rheinberg III mit 9:4. Gegen den mit dreifachem Ersatz angetretenen Spitzenreiter legten Volker Klaczynski/Thomas Brentrup, Matthias Pumpe/Dirk Wolbring und Winfried Terhorst/André Tenbrock-Ingenhorst in den Doppeln den Grundstein. Anschließend machten Klaczynski, Pumpe, Brentrup, Wolbring, Tenbrock-Ingenhorst und Terhorst den vierten Saisonsieg perfekt.

SV Schermbeck kommt wieder in die Spur

BW Dingden hat seine weiße Heimweste gewahrt. Die Blau-Weißen, bei denen Bernhard Lechtenberg seinen Saisoneinstand feierte, liefen beim 9:0 gegen den TTV Goch zur Hochform auf. Kay Joosten/Ulrich Nienhaus und Christian Tidden mussten bei ihren Erfolgen über die volle Distanz gehen. In den restlichen Partien behielten Jan Hörnemann/Kai Lüttgen, Tidden/Lechtenberg sowie Hörnemann, Joosten, Nienhaus, Lechtenberg und Lüttgen souverän die Oberhand.

GW Flüren II musste sich beim Tabellenzweiten TuS Xanten unter Wert geschlagen geben. Beim 1:9 holten Winfried Methling/Dieter Kiehle den Ehrenpunkt. Jonas Gerten, Dirk Hörnemann und Christoph Scholten hatten in ihren Einzeln jeweils erst im fünften Satz das Nachsehen.

Lokalsport Alle Landesligisten mit Heimspielen am Samstag Am kommenden Wochenende, das durch den Totensonntag nur Begegnungen ab 18 Uhr oder eben am Samstag zulässt, wird in den Tischtennis-Klassen gespielt. Allerdings werden die Partien am Samstag ausgetragen. Die drei Landesligisten GW Flüren (gegen DJK Rhenania Kleve), Weseler TV (gegen TTC Homberg) und TV Mehrhoog (gegen TV Voerde) genießen alle Heimrecht.

In der Gruppe 2 hat der SV Schermbeck zurück in der Erfolgsspur gefunden. Eine Woche nach der ersten Saison-Niederlage setzte sich der Spitzenreiter bei seinem Verfolger Meiderich 06/95 III mit 9:6 durch. Zum Matchwinner avancierte dabei Hendrik Fisler. Der 17-Jährige, der aufgrund der Verletzung von Spitzenspieler Dirk Zagorski ins Team gerückt war, gewann sein Doppel mit Heiner Schult und beide Einzel. Die weiteren Zähler holten Sebastian Kemmesies/Ralf Kunter sowie Kemmesies (2), Kunter, Sven Elrich und Thomas Mast.

In der Damen-Bezirksliga musste GW Flüren eine bittere Pille schlucken. Die Grün-Weißen unterlagen beim SV Walbeck II mit 5:8 und verloren dabei fünf Spiele im fünften Satz. Es punkteten Mareike Kwoka/Pia Ilagan sowie Kwoka (2) und Sabine Lipp (2).